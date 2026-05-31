Người đàn ông tử vong khi nhảy Thác Trăng

Viết Hà

TPO - Sau khi sử dụng rượu bia trong bữa ăn cùng nhóm bạn, anh B.V.T. xuống khu vực hồ nước dưới Thác Trăng (xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) để tắm giải nhiệt, rồi leo lên tầng cao của thác nhảy xuống không may va vào đá ngầm tử vong.

Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại khu vực thác Trăng khiến một người đàn ông 44 tuổi tử vong.

Ông Nguyễn Vũ Hùng, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo ông Hùng, nạn nhân được xác định là anh B.V.T. trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, anh T. cùng một nhóm bạn đến tham quan, vui chơi tại khu vực thác Trăng.

Theo thông tin từ địa phương, sau khi ăn (có sử dụng rượu), anh T. xuống khu vực hồ nước dưới chân thác để tắm. Sau đó, anh T. đã trèo lên tầng cao của thác nhảy xuống nước, dù được nhiều người can ngăn nhưng không thành.

Theo người dân tắm cùng ở thác, anh T. thực hiện ba lần nhảy, hai lần trước đó không xảy ra sự cố. Nhưng đến lần thứ ba, mọi người không thấy anh nổi lên mặt nước nên đã lập tức tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân lên bờ và chuyển đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Vũ Hùng cho biết thêm, khi được đưa đến Trạm Y tế xã Toàn Thắng thì nạn nhân đã tử vong.

Qua quan sát ban đầu, trên vùng đầu của nạn nhân có một số vết xây xát, khả năng trong quá trình gặp nạn đã va đập vào đá dưới lòng hồ. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thác Trăng là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nằm trên địa bàn xã Toàn Thắng, thu hút đông đảo du khách vào dịp hè bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng làn nước trong xanh, mát lạnh. Khu vực thác gồm nhiều tầng nước đổ liên tiếp giữa núi rừng, tạo nên cảnh quan hấp dẫn.

Tuy nhiên, dưới chân một số tầng thác tồn tại các hố nước sâu, địa hình đá ngầm phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với du khách.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách không sử dụng rượu bia trước khi xuống nước, hạn chế bơi lội tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ hoặc chưa được khảo sát độ sâu nhằm tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

#Thác Trăng #tai nạn khi tắm suối #tử vong thương tâm #đầu va vào đá #sử dụng bia rượu #khu vực nguy hiểm

