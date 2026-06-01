Nổ kho thuốc nổ ở vùng biên giới Myanmar, hàng trăm người thương vong, nhiều nhà cửa bị san phẳng

TPO - Ít nhất 55 người thiệt mạng và vài chục người khác bị thương trong vụ nổ san phẳng hàng trăm ngôi nhà ở vùng đông bắc Myanmar, giáp Trung Quốc, nơi được nói là kho thuốc nổ phục vụ hoạt động khai khoáng.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: AP)

Theo các nhân viên cứu hộ và báo cáo từ truyền thông độc lập, khoảng 70 người bị thương trong vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 31/5 tại làng Kaungtup, thuộc thị trấn Namhkam.

Khu vực này nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam, hiện do Quân Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA) kiểm soát. Đây là một nhóm vũ trang sắc tộc đã nhiều lần giao tranh với chính quyền trung ương Myanmar.

BBC và hãng tin địa phương Shwe Phee Myay cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng, trong đó có 25 phụ nữ và 30 nam giới.

Một nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường nói với AP rằng đến tối 31/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em, và đưa đi hỏa táng.

Người này cho biết 74 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện của thị trấn, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Một nhân viên cứu hộ khác tại Namhkam cho biết hơn 100 ngôi nhà gần hiện trường vụ nổ bị hư hại.

Các cơ quan truyền thông Myanmar, trong đó có hãng tin trực tuyến Shwe Phee Myay của bang Shan, đưa tin số người chết dao động từ 50 đến 55 người. Các cơ quan này cũng đăng tải hình ảnh và video cho thấy cột khói bốc lên từ vụ nổ cùng cảnh các ngôi nhà bị phá hủy và đống đổ nát ngổn ngang.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong và khiến nhiều nhà dân bị hư hại nghiêm trọng, song không công bố con số cụ thể.

Theo CCTV, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ xảy ra tại điểm lưu trữ số lượng lớn thuốc nổ dùng cho hoạt động khai khoáng.

Bản tin cho biết chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp cứu trợ, chăm sóc y tế và hỗ trợ tái định cư cho những người bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram, TNLA cho biết thuốc nổ gelatin (gelignite) được bộ phận kinh tế của lực lượng này cất trữ để phục vụ các hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Nhóm cũng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Gelignite là loại thuốc nổ được sử dụng rộng rãi trong khai khoáng và phá đá, nhưng có thể trở nên cực kỳ mất ổn định theo thời gian hoặc được bảo quản không đúng cách.

TNLA là thành viên của Liên minh Ba Anh em nổi dậy. Nhóm này đã kiểm soát khu vực Namhkam kể từ khi liên minh cùng các lực lượng đồng minh mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Myanmar ở đông bắc nước này vào cuối năm 2023. Các thành viên của liên minh và nhiều nhóm vũ trang sắc tộc khác từ lâu đã đấu tranh đòi quyền tự trị lớn hơn.

TNLA đã ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Myanmar sau các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian vào tháng 10 năm ngoái, nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn căng thẳng.

Myanmar rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2/2021. Cuộc đảo chính đã làm bùng phát làn sóng phản đối rộng khắp trong dân chúng. Sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa bị trấn áp, nhiều người phản đối chính quyền quân sự đã cầm vũ khí. Hiện nay, nhiều khu vực trên khắp Myanmar vẫn chìm trong xung đột vũ trang.​