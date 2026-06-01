Pháp luật

Cựu cán bộ địa chính bị bắt vì chứng thực loạt hợp đồng chuyển nhượng đất đai sai quy định

Nhật Huy

TPO - Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình tiếp nhận và chứng thực hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một cựu cán bộ địa chính ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ đã thực hiện nhiều hợp đồng sai quy định, gây thiệt hại tài sản gần 2,5 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Hải Đăng (SN 1985, ngụ phường Khánh Hòa, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Huỳnh Hải Đăng. Ảnh: CACT

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời điểm sai phạm, Đăng là công chức địa chính thuộc UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ), được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tham mưu và chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong các năm 2020, 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tiếp nhận và chứng thực 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định. Hành vi này gây thiệt hại tài sản gần 2,5 tỷ đồng.

Vụ án tiếp tục được Công an TP. Cần Thơ mở rộng điều tra.

#Cần Thơ #cán bộ địa chính #đất đai #lợi dụng chức vụ #chuyển nhượng đất #khởi tố

