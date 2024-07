Bắt ba cựu chủ tịch xã ở Nam Định có hành vi lợi dụng chức vụ

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can bị bắt do liên quan đến các sai phạm về đất đai tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hưng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 - 2023, các lãnh đạo của UBND xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, đã làm trái công vụ thực hiện ủy quyền của UBND huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nghĩa Thành. Từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành, gồm Trần Văn An (SN 1982), Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành; Phạm Ngọc Quyến (SN 1956), nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành; Đào Văn Vân (SN1957), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đ.H