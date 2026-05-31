Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệt phá điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ hơn 20 người

Thái Lâm

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đột kích tụ điểm đá gà ăn tiền trong khu vực nhà kính ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, bắt giữ hơn 20 người cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra hành vi tổ chức, tham gia đá gà ăn tiền tại khu vực sản xuất nông nghiệp trong nhà kính thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt.

img-4673-3298.jpg
Công bắt giữ hơn 20 người đang tụ tập đá gà ăn tiền.

Trước đó, vào trưa 30/5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Trà - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng trinh sát bất ngờ đột kích một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực xóm 3, Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Phát hiện công an xuất hiện, nhiều người bỏ chạy tán loạn nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, công an tạm giữ hơn 20 người có liên quan, thu giữ 15 con gà đá, 29 xe máy, 2 ô tô cùng nhiều tang vật, tài liệu phục vụ điều tra.

Hiện toàn bộ đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng người và xử lý theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
#Đột kích sới gà #Lâm Đồng #bắt giữ 20 người #Lâm Viên - Đà Lạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe