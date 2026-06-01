Hà Nội đề xuất tăng quy mô đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô lên 8 làn xe

TPO - Đối với đường Vành đai 5 -Vùng Thủ đô, Hà Nội kiến nghị xây dựng theo quy mô 8 làn xe đối với các đoạn tuyến cao tốc và các nút giao trên địa bàn thành phố có quy hoạch mặt cắt ngang 120 m.

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng góp ý về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 -Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội cơ bản thống nhất với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Bộ Xây dựng thực hiện.

Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung. Cụ thể, đối với các đoạn tuyến cao tốc và các nút giao trên địa bàn thành phố có quy hoạch mặt cắt ngang 120 m, UBND TP. Hà Nội đề xuất đầu tư phần đường cao tốc chính bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng theo quy mô 8 làn xe.

Phần diện tích còn lại từ chân taluy đường cao tốc đến hết phạm vi quy hoạch sẽ do Thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường song hành bằng nguồn ngân sách Thành phố.

Phương án hướng tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Đối với nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì và đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, do đây là nút giao phức hợp giữa nhiều tuyến đường, UBND TP. Hà Nội đề nghị giao Thành phố đầu tư nút giao này trong một Dự án khác do địa phương triển khai.

Bên cạnh đó, do tuyến đường có tính chất là tuyến vành đai kết hợp định hướng phát triển đường sắt đô thị, UBND TP. Hà Nội đề nghị không xem xét xây dựng các cầu vượt ngang qua tuyến cao tốc. Thay vào đó, cần nghiên cứu hệ thống hầm chui dân sinh phục vụ kết nối hai bên tuyến, có vỉa hè tối thiểu 1 m để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, cùng với các hầm chui đường ngang dành cho xe tải trọng lớn nhằm bảo đảm tổ chức giao thông đồng bộ, an toàn, đồng thời tạo điều kiện kết nối và phát triển quỹ đất hai bên tuyến.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị nghiên cứu phương án gộp nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục phát triển phía Nam (trên địa bàn TP. Hà Nội) và nút giao giữa đường Vành đai 5 với Quốc lộ 38 (trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) thành một nút giao liên thông, bố trí trên địa bàn TP. Hà Nội nhằm thuận lợi cho tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 340 km, không bao gồm khoảng 33 km đi trùng với các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Hà Nội - Lào Cai. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn TP. Hà Nội dài khoảng 51 km.

Điểm đầu Dự án tại Km0, tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Yên Bài, TP. Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến vành đai khép kín.

Theo quy hoạch, tuyến đường có bề rộng 120 m, bao gồm cả đường song hành hai bên. Trong đó, phần đường cao tốc có nền đường rộng 33 m, gồm 6 làn xe chính và 2 làn dừng khẩn cấp.

Tuyến đi qua địa bàn 10 xã, phường của TP. Hà Nội gồm: Yên Bài, Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Hòa Xá, Sơn Tây và Tùng Thiện.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn tuyến khoảng 261.688 tỷ đồng, thuộc nhóm Dự án quan trọng quốc gia do có nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công vượt ngưỡng 30.000 tỷ đồng.

Đối với đoạn tuyến qua địa bàn Hà Nội, phương án đầu tư đang được định hướng theo hai hình thức.

Trong đó, khoảng 47km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 26.930 tỷ đồng; riêng hạng mục cầu Vĩnh Thịnh dài khoảng 5km được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công của Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư khoảng 7.780 tỷ đồng.