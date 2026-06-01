Những 'đại sứ trẻ' lan tỏa nét đẹp văn hóa Thủ đô

TPO - Hơn 10 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) "Hanoi free private tour guide" đã tổ chức hàng trăm nghìn tour miễn phí, đưa du khách quốc tế khám phá Hà Nội. Không chỉ là môi trường thực hành ngoại ngữ, đây còn là nhịp cầu văn hóa để người trẻ góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô năng động, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Tự tạo không gian thực hành ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa

Xuất phát từ những lần trực tiếp dẫn bạn bè quốc tế tham quan Hà Nội, anh Lê Văn Tài - Chủ tịch CLB thường xuyên nhận được những câu hỏi ngoài lề muốn tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam.

“Khi vào Bảo tàng Hồ Chí Minh, tôi phải nói về cuộc đời, về các giai đoạn lịch sử của Bác. Khi đến Văn Miếu, người nước ngoài hỏi về khoa bảng, Nho học, tôi cũng phải tìm hiểu thật sâu rồi mới trả lời được”, anh Tài chia sẻ.

Từ những tình huống thực tế đó, anh Tài nhận thấy ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với tri thức và bối cảnh văn hóa - lịch sử. Vì vậy, năm 2015, anh quyết định thành lập CLB hoạt động theo mô hình tình nguyện viên hướng dẫn du lịch miễn phí cho người nước ngoài.

Mỗi tour kéo dài từ 3 đến 8 giờ không chỉ là hành trình tham quan, mà là một lớp học thực địa để sinh viên vừa sử dụng ngoại ngữ, vừa rèn luyện khả năng diễn đạt, phản xạ và xử lý tình huống trong môi trường thực tế.

Ở giai đoạn đầu, CLB gặp không ít trở ngại. Theo anh Tài, rào cản lớn nhất là niềm tin, khi nhiều bạn trẻ hoài nghi về hiệu quả của phương pháp học, e ngại giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài trong thời gian dài. Hơn nữa, các đơn vị du lịch cũng dè dặt khi mô hình còn mới.

“Chỉ khi những nhóm học viên đầu tiên cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và nhận được phản hồi tích cực từ du khách, mô hình mới dần được đón nhận và lan tỏa,” anh Tài cho biết.

Trải qua những khó khăn ban đầu, hiệu quả của mô hình dần được khẳng định. Sau quá trình học tập và tích cực tham gia dẫn tour, nhiều bạn trẻ từ rụt rè, thiếu tự tin đã trở nên chủ động trong giao tiếp, cải thiện rõ rệt năng lực ngoại ngữ và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Các tour “0 đồng” không chỉ giúp người trẻ rèn luyện ngoại ngữ, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn với văn hóa, lịch sử. Khi đó, tiếng Anh không còn là mục tiêu, mà trở thành công cụ để khám phá tri thức và truyền tải những giá trị văn hóa Hà Nội tới du khách quốc tế.

Anh Lê Văn Tài trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm dẫn tour và kỹ năng giao tiếp với du khách quốc tế cho các thành viên CLB. Ảnh: NVCC

Để mỗi người trẻ trở thành “đại sứ văn hóa”

Chia sẻ về trải nghiệm thực tiễn, bạn Thương Huyền (sinh viên năm 4, trường Đại học Thủy Lợi) chia sẻ: “Những buổi đầu tham gia, tôi gần như chỉ đứng nghe, chưa dám nói nhiều, phải theo các anh chị để học cách kể chuyện. Sau một thời gian tham gia, tôi quen dần với việc trò chuyện bằng tiếng Anh, không còn sợ sai. Hiện tại, tôi có thể chủ động giới thiệu và trao đổi với du khách một cách tự nhiên, tự tin hơn rất nhiều”.

Thương Huyền cho biết, trước đây, cô chủ yếu chỉ dừng ở việc ngắm nhìn nên chưa hiểu sâu các câu chuyện văn hóa, lịch sử. Khi bắt đầu dẫn tour, nữ sinh vừa được rèn ngoại ngữ, vừa được học và chủ động tìm hiểu thêm kiến thức văn hóa. Từ đó, Huyền càng thêm hiểu, thêm yêu những giá trị truyền thống của Thủ đô.

Để đảm bảo chất lượng cho mỗi tour, CLB xây dựng chương trình đào tạo kết hợp giữa ngoại ngữ và kiến thức chuyên sâu về văn hóa, lịch sử, ẩm thực. Đồng thời, các thành viên được định hướng theo chuẩn mực ứng xử của công dân toàn cầu, đề cao sự tôn trọng, chủ động và trách nhiệm trong giao tiếp đa văn hóa.

Theo anh Tài, mỗi bạn trẻ khi tiếp xúc với người nước ngoài không chỉ thể hiện bản thân, mà còn đại diện cho hình ảnh người Việt Nam. Cách giao tiếp, ứng xử của các bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách du khách nhìn nhận về đất nước. Đây cũng là động lực để các bạn trẻ không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm trong giao tiếp.

“Mình vẫn nhớ chuyến dẫn tour khi được du khách gọi là “đại sứ văn hóa”. Điều đó khiến mình rất vui và tự hào, đồng thời thôi thúc mình tiếp tục lan tỏa nhiều hơn những hình ảnh đẹp về con người Việt Nam và nét văn hóa của Hà Nội, của đất nước”, Thương Huyền chia sẻ thêm.

Trong dịp đến Hà Nội những ngày giữa tháng 4, hai du khách người Úc là chị Dominique Pepper-Rose và anh Matthew Pepper bày tỏ ấn tượng về con người, vẻ đẹp cảnh sắc nơi đây. Đặc biệt, trong hành trình tham quan Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Nhà tù Hỏa Lò, dù đã tìm hiểu trước chuyến đi trên Internet, nhưng họ cho biết nhờ có bạn Huyền đồng hành hướng dẫn, mọi trải nghiệm trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. Hai du khách đánh giá chuyến đi rất bổ ích, thú vị.

Thương Huyền tự tin giới thiệu về các điểm đến văn hóa, lịch sử của Hà Nội tới du khách quốc tế trong một buổi dẫn tour. Ảnh: Tuyết Linh

Hướng tới lan tỏa rộng hơn hình ảnh Hà Nội và Việt Nam, CLB không chỉ dừng lại ở hoạt động du lịch mà tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Trọng tâm là đào sâu kiến thức, trang bị nền tảng văn hóa toàn diện cho người trẻ, đồng thời cải tiến, cập nhật nội dung trải nghiệm tại các điểm đến nhằm nâng cao chất lượng tour. Qua đó, CLB từng bước mở rộng quy mô, hướng tới nhân rộng mô hình tại các địa phương giàu tiềm năng du lịch như Thành phố Hồ Chí Minh, Huế...