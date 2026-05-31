Lớp học bơi miễn phí cho trẻ

TPO - Chương trình “Cùng em tập bơi” năm 2026 và lớp học bơi miễn phí mang đến cơ hội học bơi bài bản cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm sân chơi an toàn trong mùa hè; đồng thời chung tay phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em.

Ngày 31/5, tại bể bơi Khăn Quàng Đỏ (Hà Nội), Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình “Cùng em tập bơi” năm 2026 và lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em.

Chương trình là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Tháng hành động vì trẻ em 2026, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn tại Công văn số 8003 - CV/TWĐTN-CTTTN ngày 25/5/2026 về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Anh Nguyễn Thiên Tú phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Thiên Tú – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam nhấn mạnh, chương trình “Cùng em học bơi”, trong đó có lớp học bơi miễn phí là hoạt động cộng đồng, ý nghĩa dành cho các em trong dịp hè. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn có chương trình dành riêng cho các em thiếu nhi, đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, trong đó giá vé được duy trì thấp hơn so với các bể bơi xung quanh để tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia học bơi, bơi lội.

Anh Tú chia sẻ trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương để tổ chức nhiều hơn nữa những cái lớp học bơi miễn phí và các cái chế độ ưu đãi dành cho các thanh thiếu nhi trong mùa hè. Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi Việt Nam cũng mong muốn, phụ huynh tạo điều kiện để con trẻ duy trì việc bơi lội thường xuyên, giúp kỹ năng không bị mai một và nâng cao sức khỏe trong tương lai.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà ý nghĩa nhằm khích lệ tinh thần các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia lớp học bơi miễn phí.

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, và anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tặng quà các em tham gia lớp học bơi. Ảnh: Xuân Tùng

Lớp dạy bơi miễn phí

Khóa học bơi miễn phí diễn ra từ ngày 1/6 đến 11/6 với lộ trình 10 buổi học nghiêm túc. Tham gia lớp dạy bơi miễn phí là 30 em với độ tuổi từ 8 – 15, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Ngọc Hà, Ba Đình và Tây Hồ (TP Hà Nội).

Em Đào Gia Khang (lớp 3A7, trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám) chia sẻ, mùa hè đến, chúng em ai cũng thích được đi bơi, được hòa mình vào dòng nước mát. Thế nhưng vì điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nhiều bạn trong chúng em vẫn chưa có cơ hội được đi học bơi một cách bài bản. Khi nhận được thông báo về lớp học bơi miễn phí này, chúng em rất vui thích.

Thay mặt lớp học, Khang hứa sẽ đi học đầy đủ, đúng giờ, chăm chỉ luyện tập và chấp hành nghiêm túc mọi nội quy để đảm bảo an toàn. “Chúng em quyết tâm sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để sau khi kết thúc khóa học, 100% các bạn tham gia đều biết bơi thành thạo”, Khang nói.

Đại biểu và các em tham gia lớp học bơi miễn phí tại chương trình khai mạc. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay trong buổi khai mạc, các em đã được phổ biến nội quy nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Theo đó, các học viên tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của huấn luyện viên: từ việc tắm tráng, mặc trang phục bơi đúng quy định đến việc kiểm tra sức khỏe trước khi xuống nước. Lịch học được sắp xếp khoa học vào khung giờ từ 14h30 đến 15h30 hằng ngày để đảm bảo sức khỏe cho các em trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Chương trình “Cùng em tập bơi” không chỉ dừng lại ở một lớp học kỹ năng, mà còn lan tỏa thông điệp về sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự an toàn của trẻ nhỏ. Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cũng công bố nhiều chính sách ưu đãi dành cho đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh khi đăng ký vé bơi tháng, nhằm tạo sân chơi rèn luyện thể chất bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Cụ thể, khi đăng ký vé tháng, các em được tặng thêm 5 lượt bơi với giá ưu đãi (1,3 triệu đồng cho trẻ dưới 1,3m và 1,6 triệu đồng cho trẻ từ 1,3m trở lên).

Các em tham gia lớp học bơi miễn phí được huấn luyện viên hướng dẫn trên cạn và dưới nước. Ảnh: Xuân Tùng

