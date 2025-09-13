Người phụ nữ 73 tuổi nổi lên giữa làn sóng bạo loạn Nepal

TPO - Cựu chánh án Sushila Karki sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Nepal, sau làn sóng biểu tình bạo loạn buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải từ chức.

Bà Sushila Karki trở thành thủ tướng lâm thời của Nepal. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Tổng thống Ramchandra Paudel công bố việc bổ nhiệm bà Karki sau các cuộc đàm phán giữa quân đội với đại diện người biểu tình.

Làn sóng nổi dậy tồi tệ nhất ở Nepal sau nhiều năm khiến 51 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương. Cuộc biểu tình của những người thuộc "Thế hệ Z" bắt nguồn từ việc họ phản đối chính phủ cấm các mạng xã hội, sau đó bùng nổ thành cơn thịnh nộ trước những bất công và khó khăn của xã hội.

Bạo lực chỉ lắng xuống sau khi Thủ tướng Oli từ chức hôm 9/9.

Bà Karki, 73 tuổi, tuyên thệ nhậm chức vào 9h15 ngày 12/9 (giờ địa phương).

Hai bộ trưởng khác cũng tuyên thệ nhậm chức cùng bà, các kênh truyền hình địa phương đưa tin.

Là người phụ nữ duy nhất từng giữ chức vụ chánh án, bà Karki là lựa chọn ưu tiên của người biểu tình vì bà là người nổi tiếng trung thực, liêm chính và quyết tâm chống tham nhũng.

Bà giữ chức chánh án trong khoảng 1 năm, cho đến giữa năm 2017.

Tình hình Nepal đã lắng dịu sau làn sóng biểu tình khiến nhiều tài sản bị đốt phá.

(Ảnh: Reuters)

Nepal vật lộn với bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế kể từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ năm 2008. Tình trạng thiếu việc làm khiến hàng triệu người phải tìm việc ở các quốc gia khác và gửi tiền về nước.

Đất nước 30 triệu dân đang dần trở lại bình thường, các cửa hàng được mở cửa trở lại, ô tô lưu thông trên đường phố và cảnh sát thay thế súng bằng dùi cui. Các gia đình đã nhận thi thể của thân nhân thiệt mạng trong đợt biểu tình.

Một số con đường vẫn bị chặn, dù binh lính giảm hiện diện trên đường phố.