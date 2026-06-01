Khởi tố chủ cửa hàng ở Đà Lạt bán áo khoác giả thương hiệu nổi tiếng

Thái Lâm

TPO - Từ công tác trinh sát, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một cửa hàng thời trang kinh doanh hàng trăm sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ một cửa hàng thời trang tại phường Xuân Hương - Đà Lạt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố với 2 trường hợp vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này bày bán hàng trăm áo khoác mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Tại thời điểm làm việc, ông N.A.N. và bà V.T.T.H. (chủ cơ sở kinh doanh trên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Công an thu giữ hàng trăm áo khoác giả các thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông N. và bà H. đã thừa nhận các sản phẩm không phải hàng chính hãng mà được mua trôi nổi, sau đó gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng giả và các cá nhân, tổ chức liên quan.

