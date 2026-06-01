Quảng Ninh bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Hoàng Dương

TPO - Sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ và Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hồng Dương đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành đạt 100% số đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Hồng Dương hiện là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ tán thành 100% số đại biểu có mặt.

Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Dương và ông Bùi Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ mới.

