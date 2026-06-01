Cảnh kỳ lạ ở Đà Nẵng: Sáng sớm ra biển tự vùi mình trong cát

TPO - Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, trên các bãi biển Đà Nẵng xuất hiện từng nhóm người hì hục đào những hố cát rồi tự… vùi kín cơ thể mình. Cảnh tượng kỳ lạ ấy lại là một phương pháp dưỡng sinh quen thuộc của nhiều người dân Đà Nẵng.
Từ tờ mờ sáng, tại công viên biển Hà Khê, nhiều người ra bãi biển để tự... vùi mình trong cát. Ảnh: Phương Ly
Chôn mình dưới cát cùng ánh bình minh trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Phương Ly
Sảng khoái với cát biển mỗi sớm mai. Ảnh: Phương Ly
Chiếc bay nhỏ là vật dụng quen thuộc của nhiều người mỗi khi ra biển buổi sớm. Ảnh: Phương Ly
Chôn mình dưới cát tại các bãi biển Đà Nẵng ngày càng trở nên phổ biến. Đây cũng là khoảng thời gian để nhiều người sống chậm lại, tạm gác những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Giữa nhịp sống hiện đại, những hố cát nhỏ trên bãi biển mỗi sớm mai không chỉ là cách chăm sóc sức khỏe, mà còn trở thành một nét sinh hoạt giản dị, gắn bó với biển của người dân Đà Nẵng. Ảnh: Phương Ly