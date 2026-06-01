Xã hội

Xuyên đêm tìm kiếm hai cháu bé bị đuối nước tại Lào Cai

Văn Đức

TPO - Hai cháu bé tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai bị đuối nước đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự theo quy định.

Sáng 1/6, theo thông tin từ UBND phường Trung Tâm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm.

Trước đó, khoảng 22h ngày 31/5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo về việc hai trẻ em mất tích tại khu vực suối Thia sau khi đi chơi chưa trở về nhà.

Hai cháu được xác định là Hà Anh Đ. (SN 2017, trú tại tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm) và Hà Anh P. (SN 2020, trú tại bản Phiêng, xã Văn Chấn).

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm hai cháu bé.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, hai anh em rủ nhau đi chơi. Đến tối không thấy các cháu trở về, người thân tổ chức tìm kiếm và phát hiện dép của hai cháu để lại trên bờ suối Thia, đoạn thuộc tổ dân phố Cầu Thia nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 đã phối hợp Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường Trung Tâm triển khai lực lượng tìm kiếm dọc khu vực suối Thia.

Quá trình rà soát hiện trường, khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Hà Anh P. tại vị trí cách nơi phát hiện đôi dép khoảng 100m.

Việc tìm kiếm cháu Hà Anh Đ. gặp nhiều khó khăn do trời tối, tầm nhìn hạn chế và dòng nước chảy phức tạp. Các lực lượng tham gia cứu hộ đã sử dụng đèn chiếu sáng công suất lớn, bè mảng và phương tiện chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo khu vực hạ lưu suối.

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, đến hơn 7h sáng 1/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Hà Anh Đ.

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng công an đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để tổ chức hậu sự theo quy định.

