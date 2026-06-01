Mỹ - Iran không kích lẫn nhau

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ không quân mà họ cáo buộc được quân đội Mỹ sử dụng để thực hiện cuộc không kích vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai (1/6), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Lực lượng Không quân của IRGC đã nhắm mục tiêu và phá hủy căn cứ không quân được quân đội Mỹ sử dụng để phát động cuộc tấn công vào tháp viễn thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, phía nam Iran.

"Sau cuộc tấn công do quân đội Mỹ tiến hành vài giờ trước nhằm vào một tháp thông tin liên lạc trên đảo Sirik, các binh sĩ thuộc Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tấn công căn cứ không quân nơi khởi phát vụ tấn công và phá hủy các mục tiêu đã được định trước", tuyên bố nêu rõ.

Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào Tehran sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ hơn.

"Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cảnh báo, nếu hành động gây hấn này lặp lại, phản ứng sẽ hoàn toàn khác, và trách nhiệm về hậu quả sẽ thuộc về kẻ gây hấn", tuyên bố cho biết.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích mà họ mô tả là "tự vệ" nhằm vào các cơ sở chỉ huy, kiểm soát radar và máy bay không người lái của Iran tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm vào cuối tuần qua.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả những gì Washington gọi là các hành động gây hấn của Tehran, trong đó có việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Trước đó, IRGC cho biết các đơn vị phòng không của lực lượng này đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 Predator sau khi phương tiện này xâm nhập không phận Iran trên khu vực Vịnh Ba Tư vào rạng sáng 31/5.