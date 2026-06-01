Trại giam Kênh 7 Bộ Công an trao quyết định đặc xá cho 108 phạm nhân

Nhật Huy

TPO - Sáng 1/6, 108 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an, đặt tại An Giang) đã được trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Sáng 1/6, Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an, đặt tại An Giang) đã tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Trong số 108 phạm nhân được đặc xá đợt này tại Trại giam Kênh 7, người có mức án còn lại cao nhất là P.V.M. (SN 1984, ngụ TPHCM), phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thời gian chấp hành án còn lại hơn 5 năm 5 tháng.

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 và TAND tỉnh An Giang trao Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Ảnh: V. Vũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tạ Đức Hoan - Giám thị Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc và mở ra cơ hội để những người từng lầm lỗi làm lại cuộc đời.

Đại tá Hoan đề nghị, các phạm nhân được đặc xá sau khi trở về địa phương cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực lao động, ổn định cuộc sống, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Đại tá Tạ Đức Hoan, Giám thị Trại giam Kênh 7, công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân.

Đại tá Tạ Đức Hoan cũng động viên các phạm nhân đang tiếp tục chấp hành án tiếp tục yên tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ; tích cực học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; xem những trường hợp được đặc xá là động lực để phấn đấu vươn lên, để sớm được trở về với gia đình, xã hội.

