Thế giới

Hàn Quốc: Nổ lớn tại nhà máy động cơ tên lửa, nhiều người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị bỏng nặng sau một vụ nổ tại nhà máy Hanwha Aerospace ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc).

pyh2026060109580006300-p4.jpg
Bên ngoài nhà máy nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan cứu hỏa Daejeon đã nhận được nhiều cuộc gọi báo cháy vào lúc 10h59 ngày 1/6, từ những người dân cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói bốc lên từ hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã điều động 44 thiết bị và khoảng 100 lính cứu hỏa đến nhà máy, khống chế được đám cháy lớn nhất vào lúc 11h49.

Ít nhất 5 người được xác nhận đã thiệt mạng, tuy nhiên chưa thể xác định danh tính.

Hanwha là một công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ. Nhà máy của công ty ở Daejeon sản xuất động cơ đẩy và xử lý nhiên liệu tên lửa.

Tổng thống Lee Jae Myung đã được báo cáo về vụ tai nạn và ra lệnh điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, cũng như các biện pháp ngăn ngừa tái diễn.

Ông Lee cũng chỉ thị các quan chức “huy động mọi nguồn lực sẵn có” cho các hoạt động cứu hộ.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nghi ngờ đã có một vụ nổ thuốc phóng trước khi đám cháy bùng phát. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể có được sơ đồ bố trí nhà máy vì nó được bảo vệ theo luật an ninh quốc gia.

Nhà máy Daejeon từng là nơi xảy ra các vụ nổ liên quan đến thuốc phóng tên lửa vào năm 2018 và 2019, khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương.

Minh Hạnh
Reuters
#Hàn Quốc #nổ lớn #nhà máy #động cơ tên lửa #Hanwha #Daejeon #cứu hộ

