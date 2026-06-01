Chuỗi sự kiện đặc biệt hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Tuệ Minh

TPO - Ngày Môi trường Thế giới năm nay 2026 diễn ra tại Nghệ An với nhiều hoạt động như Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững; diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động; hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững".

Ngày 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại Họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên đang trở thành những thách thức toàn cầu, việc khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy hành động thực chất vì môi trường không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và từng người dân.

Vì vậy, chuỗi chương trình sẽ được tổ chức theo hướng thiết thực, với kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi; qua đó chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0” và xây dựng một tương lai hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Cụ thể, chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 4-6/6, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Năm nay, Ngày Môi trường thế giới mang chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; Ngày Đại dương thế giới có chủ đề “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh”; trong khi đó Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp “Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển”.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động quy mô lớn, kết hợp giữa chính sách, truyền thông, văn hóa nghệ thuật và hành động cộng đồng nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phát triển xanh và bảo vệ môi trường.

Một số sự kiện tiêu biểu gồm: Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững; diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động; hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”; chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”.


Việt Nam đối mặt với thiên tai vô cùng khốc liệt trong những năm qua. Trong ảnh là cảnh cây đổ khi siêu bão Yagi đổ bộ Hà Nội tháng 9/2024. Ảnh: Như Ý.

Trong đó, điểm nhấn của Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu là tinh thần hành động thực chất, gắn kết giữa hoạch định chính sách với triển khai thực tiễn, giữa cam kết với thực thi, giữa trách nhiệm của Nhà nước với vai trò đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Đặc biệt, Diễn đàn sẽ dành không gian để các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Những ý kiến, kiến nghị được tổng hợp từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống sẽ giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét.

Qua đó, góp phần bảo đảm các quy định mới vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong bối cảnh phát triển mới, vừa nâng cao tính khả thi khi triển khai, tạo động lực cho chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; Phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”sẽ diễn ra vào sáng 6/6/2026, được truyền hình trên các kênh sóng toàn quốc.

Nhân dịp này Ban Thường trực T.Ư MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi cả nước nhằm kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học và từng người dân trong các hành động thiết thực như giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường sống.

