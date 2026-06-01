Xã hội

3 người thương vong sau va chạm xe máy ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Vụ va chạm giữa 2 xe máy ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vào sáng 1/6 khiến một thanh niên tử vong, 2 người khác bị thương nặng.

Ngày 1/6, Công an phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trên đường Xuân Thủy, khu phố Long Sơn, phường Mũi Né. Thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 86B8-475.XX do anh D.V.T.Đ (SN 2001, trú phường Mũi Né) điều khiển lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 86C1-896.XX chở 2 người.

Cú tông mạnh khiến cả 3 người trên 2 phương tiện văng xuống mặt đường, bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân địa phương nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. không qua khỏi. Các nạn nhân còn lại được sơ cứu ban đầu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Lâm
#tai nạn xe máy #Lâm Đồng #phường Mũi Né #3 người thương vong

