Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai thiếu niên mắc kẹt trong đám cháy nhà 3 tầng, khói độc bao trùm

Tiền Lê

TPO - Nhờ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng tới hiện trường, hai cháu Thanh và Hoa (đều SN 2010) mắc kẹt trong đám cháy căn nhà 3 tầng, khói độc hại được giải cứu an toàn.

Ngày 1/6, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã cứu thành công 2 thiếu niên bị mắc kẹt trong đám cháy căn nhà 3 tầng của gia đình anh Nguyễn Thành Đạt, đường Trần Thị Kỷ, thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 00h cùng ngày, ngôi nhà 3 tầng của gia đình anh Đạt bất ngờ gặp hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực phòng khách ở tầng một, nơi có diện tích mặt sàn khoảng 50m². Phòng khách của nhà anh Đạt lúc đó đang có 3 chiếc xe máy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

tien-phong.jpg
Hai thiếu niên được giải cứu kịp thời ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng an điều động 4 xe chuyên dụng (xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe bồn, xe cứu thương) cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Phát hiện có người bị kẹt bên trong, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận tầng trên nơi các nạn nhân đang bị khói tấn công. Trong nhà lúc đó có hai người tự thoát nạn được, nhưng vẫn còn hai cháu Nguyễn Tuấn Thanh và Nguyễn Tuấn Hoa (đều SN 2010) mắc kẹt.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ tiếp cận, vào bên trong tìm thấy, nhanh chóng giải cứu cháu Thanh và Hoa, đưa ra ngoài an toàn. Sau đó người nhà đưa hai cháu đi bệnh viện thăm khám thêm. Nhờ được giải cứu kịp thời, hiện sức khỏe các cháu đã ổn định.

Tiền Lê
#cứu hộ #cháy nhà #Gia Lai #cứu nạn #bảo vệ trẻ em #khói độc #phường Quy Nhơn Nam #cháy nhà cao tầng #đường Trần Thị Kỷ #thoát nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe