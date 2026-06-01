Chống ùn tắc phục vụ kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

TPO - Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) công an TPHCM đã triển khai nhiều phương án điều tiết, phân luồng giao thông trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngày 1/6, công an TPHCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là sự kiện giáo dục quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và xã hội.

CSGT TPHCM hướng dẫn các em học sinh qua đường trong buổi thi đầu tiên.

Để bảo đảm cho thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ, lực lượng CSGT đã chủ động rà soát tình hình giao thông tại các khu vực tổ chức thi, xây dựng phương án phân công lực lượng tại các tuyến đường trọng điểm, giao lộ có mật độ phương tiện cao và khu vực xung quanh các điểm thi.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều hòa giao thông nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương, lực lượng thanh niên xung phong, các đội hình thanh niên tình nguyện và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm thi. Các tổ công tác cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong những trường hợp khẩn cấp như lạc đường, hư hỏng phương tiện, quên giấy tờ dự thi hoặc các sự cố bất ngờ khác.

CSGT và tình nguyện viên tiếp sức mùa thi túc trực hỗ trợ thí sinh.

Đối với công tác vận chuyển đề thi, bài thi, lực lượng chức năng cũng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và thông suốt trên toàn bộ lộ trình di chuyển.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, CSGT tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến đường chính, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như dừng, đỗ xe sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh và thí sinh chủ động kiểm tra thông tin điểm thi, lựa chọn lộ trình phù hợp và xuất phát sớm hơn dự kiến để phòng ngừa các tình huống phát sinh trên đường. Khi đưa đón con em tại các điểm thi, phụ huynh cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường hoặc tại các vị trí gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến khu vực thi.

Theo công an TPHCM, sự chủ động của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của người dân sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm lý tự tin, đạt kết quả cao.