Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chống ùn tắc phục vụ kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) công an TPHCM đã triển khai nhiều phương án điều tiết, phân luồng giao thông trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngày 1/6, công an TPHCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là sự kiện giáo dục quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và xã hội.

z7888007636652-d1306739c600c14f50f146ad75b24d3c.jpg
CSGT TPHCM hướng dẫn các em học sinh qua đường trong buổi thi đầu tiên.

Để bảo đảm cho thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ, lực lượng CSGT đã chủ động rà soát tình hình giao thông tại các khu vực tổ chức thi, xây dựng phương án phân công lực lượng tại các tuyến đường trọng điểm, giao lộ có mật độ phương tiện cao và khu vực xung quanh các điểm thi.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều hòa giao thông nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương, lực lượng thanh niên xung phong, các đội hình thanh niên tình nguyện và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm thi. Các tổ công tác cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong những trường hợp khẩn cấp như lạc đường, hư hỏng phương tiện, quên giấy tờ dự thi hoặc các sự cố bất ngờ khác.

z7888010791626-7c143857f7b80f543ec85390789a57ad.jpg
z7888010808278-213e3cfa353c56ac845abacace92ec2e.jpg
z7888007876437-11b9d3af09a3d8c964f9f7ee39470d1f.jpg
CSGT và tình nguyện viên tiếp sức mùa thi túc trực hỗ trợ thí sinh.

Đối với công tác vận chuyển đề thi, bài thi, lực lượng chức năng cũng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và thông suốt trên toàn bộ lộ trình di chuyển.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, CSGT tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến đường chính, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như dừng, đỗ xe sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh và thí sinh chủ động kiểm tra thông tin điểm thi, lựa chọn lộ trình phù hợp và xuất phát sớm hơn dự kiến để phòng ngừa các tình huống phát sinh trên đường. Khi đưa đón con em tại các điểm thi, phụ huynh cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường hoặc tại các vị trí gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến khu vực thi.

Theo công an TPHCM, sự chủ động của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của người dân sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm lý tự tin, đạt kết quả cao.

Nguyễn Dũng
#giao thông #thi lớp 10 #TPHCM #CSGT #phân luồng #an toàn giao thông #đề thi #TPHCM triển khai nhiều giải pháp chống ùn tắc quanh các điểm thi lớp 10 #điểm thi #Lớp 10

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe