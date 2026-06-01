Thành ủy TPHCM điều động, luân chuyển cán bộ

Ngô Tùng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 1/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh đã được HĐND TPHCM bầu giữ chức Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (bìa phải) trao quyết định cho ông Lê Trần Kiên. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định điều động ông Nguyễn Minh Chánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong trao quyết định cho ông Nguyễn Minh Chánh. Ảnh: Việt Dũng
Ông Lê Quốc Phong trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Hoàng. Ảnh: Việt Dũng

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết nhiệm vụ ở cơ sở hiện nay rất quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lãnh đạo ở cơ sở là vị trí rất quan trọng, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự ổn định, góp phần thúc đẩy địa phương và thành phố phát triển, nhất là trong bối cảnh TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác; nhanh chóng tiếp cận ngay công việc cùng với tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ thành phố giao, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

