Tông đuôi xe tải trên Quốc lộ 1, người lái xe máy tử vong tại chỗ

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Cú tông mạnh vào đuôi xe tải chạy cùng chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra khoảng 8h sáng 1/6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Theo các nhân chứng tại hiện trường, một thanh niên (khoảng hơn 20 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM, khi tới đoạn đường trên bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm cực mạnh khiến người xe máy ngã văng ra đường, tài xế tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng, còn cản sau và bánh dự phòng của xe tải cũng rơi ra đường.

Nhận được tin báo, lực lượng của Trạm Kiểm sát Giao thông Trung Lương đã có mặt phối hợp với công an địa phương điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

#tai nạn giao thông #Quốc lộ 1 #Đồng Tháp #xe tải #xe máy #tai nạn chết người

