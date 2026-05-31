Hơn 151.000 sĩ tử TPHCM bước vào kỳ thi lớp 10, Báo Tiền Phong gợi ý giải đề trực tiếp

TPO - Hơn 151.000 học sinh TPHCM sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập trong hai ngày 1 và 2/6. Đây được xem là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất cả nước khi dự kiến có hơn 30.000 thí sinh không có suất vào trường công lập.

Nhằm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi quan trọng này, Báo Tiền Phong tổ chức chuỗi livestream đặc biệt với chủ đề: “Gợi ý và giải đề thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026”.

Chương trình được phát sóng trực tiếp ngay sau khi kết thúc mỗi môn thi trên các nền tảng của Báo Tiền Phong gồm Fanpage Facebook, YouTube và Báo điện tử Tiền Phong.

Chuỗi livestream sẽ có sự tham gia của các giáo viên giàu kinh nghiệm, chuyên gia giáo dục và khách mời uy tín trong lĩnh vực tuyển sinh nhằm phân tích đề thi, gợi ý đáp án, nhận định độ khó cũng như dự báo phổ điểm của từng môn.

Dự kiến chương trình gồm 3 số phát sóng tương ứng với các môn thi:

• Môn Ngữ văn phát sóng từ 9h30 ngày 1/6 với sự tham gia của Thạc sĩ Hồ Viết Cương – Phó Hiệu trưởng Trường THCS -THPT Hai Bà Trưng. Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật - Giám đốc truyền thông toàn quốc hệ thống DOL English, cựu học sinh Trường THPT Phú Nhuận.

• Môn Ngoại ngữ phát sóng lúc 14h45 ngày 1/6 với sự tham gia của cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến – giáo viên môn Tiếng Anh – Tiếng Trung Trường THCS – THPT Hai Bà Trưng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy lớp 9 và 12, giúp các em học sinh vượt qua các kỳ thi tốt nghiệp một cách dễ dàng.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (IELTS 8.5) hiện là quản lý học thuật tại DOL English. Cô Ngọc Anh từng đoạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga). Cô giành học bổng và tốt nghiệp thạc sĩ tài chính loại xuất sắc ĐH West of England (UWE Bristol), Vương quốc Anh; có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL & TEFL, từng đạt danh hiệu "Đại sứ quốc tế" thời đại học…

• Môn Toán phát sóng lúc 9h30 ngày 2/6 với sự tham gia của Thạc sĩ Nguyễn Kỳ Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường THCS -THPT Hai Bà Trưng người có hơn 30 năm kinh nghiệm luyện thi ở bậc THCS và THPT. Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực, thủ khoa đầu vào năm 2010 và Huy chương bạc đầu ra Khoa Kỹ thuật xây dựng ĐH Bách khoa TPHCM năm 2015. Thời phổ thông, TS Thanh Tùng đoạt giải nhất môn toán toàn TPHCM các năm 2007, 2009 và 2010.

Host cho các số phát sóng là Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân và Võ Minh Toại - Á vương Mr World Vietnam 2024.

Ngoài việc giải đề và gợi ý đáp án, các chuyên gia còn phân tích những câu hỏi có tính phân loại cao, những lỗi học sinh thường gặp, đồng thời chia sẻ các lưu ý giúp phụ huynh và học sinh có thêm cơ sở đánh giá kết quả làm bài.

Bên cạnh đó, chương trình dành thời lượng để tương tác trực tiếp với khán giả, giải đáp các thắc mắc liên quan đến điểm số, phổ điểm, khả năng trúng tuyển và những lựa chọn phù hợp trong trường hợp thí sinh không đạt nguyện vọng vào trường công lập.

Thông qua chương trình, Báo Tiền Phong mong muốn góp phần giảm áp lực tâm lý sau thi, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và hữu ích, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng học sinh, phụ huynh trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Bạn đọc có thể theo dõi chương trình trên Fanpage Báo Tiền Phong, YouTube và tại Báo điện tử Tiền Phong ngay sau khi các môn thi kết thúc.

