Doanh nghiệp săn đón sinh viên Nhân văn ngay tại giảng đường

TPO - Với hơn 1.200 cơ hội việc làm và thực tập từ hơn 50 doanh nghiệp uy tín, Ngày hội Tuyển dụng và Diễn đàn Doanh nghiệp 2026 đã trở thành điểm hẹn của sinh viên và nhà tuyển dụng. Nhiều bạn trẻ đã trực tiếp tham gia phỏng vấn, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp ngay tại khuôn viên trường.

Ngày 30/5, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tổ chức Ngày hội Tuyển dụng và Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2026. Sự kiện thu hút hàng ngàn lượt sinh viên tham dự với hơn 1.200 cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sinh viên tham gia ngày hội việc làm.

Theo Ban tổ chức, đây là chuỗi sự kiện chiến lược với chủ đề “Giáo dục hợp tác nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên”. Ngày hội năm nay có quy mô nổi bật với sự góp mặt của hơn 50 đối tác, đơn vị tuyển dụng uy tín, mang đến hơn 1.200 vị trí việc làm và thực tập thuộc nhiều lĩnh vực như hành chính, dịch vụ, công nghệ, giáo dục và truyền thông.

​Nhiều tập đoàn và đơn vị lớn đã tham gia đặt bàn tuyển dụng tại ngày hội như: Bosch Global Software Technologies, FPT Software, Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng UOB, Vietnam Airlines, VNG, Tập đoàn Hoa Sen, hay các đơn vị giáo dục như Hội Việt Mỹ (VUS)...

Phát biểu khai mạc, GS.TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố sản xuất mà còn là lợi thế cạnh tranh then chốt của quốc gia. Theo bà, mô hình liên kết “Ba nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) đã trở thành yêu cầu thực tiễn cấp thiết. Một điểm nhấn đặc biệt trong tầm nhìn của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là việc tận dụng lợi thế của Trường như một trung tâm đào tạo ngôn ngữ hàng đầu để thúc đẩy mô hình thực tập quốc tế.

Dịp này Ban tổ chức cho ra mắt mạng lưới đối tác chiến lược “USSH- Enterprise Partnership 500+” giai đoạn 2026-2030, nhằm xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững trong tuyển dụng, học bổng và đào tạo. Đồng thời, Nhà trường đã thực hiện ký kết hợp tác với nhiều hiệp hội doanh nghiệp quốc tế từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Ý, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore,..

​Ngày hội cũng thiết kế 5 không gian hoạt động: Giới thiệu doanh nghiệp, Cơ hội nghề nghiệp khu vực công, Ý tưởng khởi nghiệp, Phỏng vấn tuyển dụng và Kết nối đào tạo. Đặc biệt, cuộc thi viết hồ sơ năng lực và phỏng vấn trực tiếp “CVision” với tổng giải thưởng 20 triệu đồng đã tạo sân chơi thực chiến cho các bạn trẻ.

Đại diện nhà trường kỳ vọng, thông qua chuỗi sự kiện này, mối quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp sẽ chuyển từ hợp tác hỗ trợ sang hợp tác cùng kiến tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng hội nhập thị trường lao động toàn cầu.

