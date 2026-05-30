Thi Ngoại Ngữ lớp 10 ở Hà Nội: Thêm thí sinh vi phạm mang điện thoại, hơn 400 em vắng mặt

Hà Linh

TPO - Ở buổi thi môn Ngoại ngữ, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội diễn ra chiều nay, tiếp tục có thêm 1 thí sinh bị đình chỉ thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, lý do thí sinh bị lập biên bản đình chỉ thi là vì mang điện thoại vào phòng thi.

Việc mang thiết bị có chức năng thu phát, ghi âm, ghi hình vào phòng thi là thuộc những vật dụng bị cấm đã được nêu trong quy chế. Tất cả thí sinh đều đã được phổ biến trước kỳ thi.

Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, Hà Nội có 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi bị lập biên bản và đình chỉ thi.

Ngoài ra, tại buổi thi chiều nay, toàn thành phố có 401 thí sinh vắng mặt. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Phụ huynh chờ con sau khi kết thúc môn thi

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, đến thời điểm này học sinh đã hoàn thành 2 bài thi. Các điểm thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế. Có 5 thí sinh gặp vấn đề sức khỏe cần sự hỗ trợ của điểm thi trong quá trình thực hiện bài thi.

Sáng mai (31/5), thí sinh thực hiện bài thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội, kỳ thi được cho là cam go, áp lực nhất toàn quốc vì tỉ lệ học sinh đỗ công lập năm nay chỉ đạt hơn 55%.

