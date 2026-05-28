Phó Thủ tướng: Phải tuyển dụng hết số biên chế của ngành giáo dục

TPO - Nhận diện thiếu giáo viên là điểm nghẽn lớn nhất của năm học tới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu phải tuyển dụng hết số biên chế đã được giao nhưng chưa sử dụng, không để tình trạng vừa thiếu giáo viên, vừa chậm tuyển dụng.

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi

Chiều 28/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 và công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6. Trong đó, ngày 10/6 làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn.

Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6. Công bố kết quả thi vào sáng ngày 1/7, sớm hơn 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61 nghìn thí sinh so với năm trước. Đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực, chủ động chuẩn bị cho kỳ thi.

Theo Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào tháng 6 hằng năm, do đó tiềm ẩn nguy cơ diễn biến thời tiết phức tạp như: Nắng nóng, dông lốc và mưa, bão, lũ xuất hiện nhiều, đặc biệt là khu vực miền núi phía bắc.

Kỳ thi được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, theo đó quy mô số lượng thí sinh trên một tỉnh tăng mạnh so với trước đây. Vì vậy, các sở GD&ĐT cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý, tình hình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp. Những năm gần đây, Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ gắn trong tai để thực hiện gian lận.

Không để thiếu sách, sốt giá

Sau khi lắng nghe ý kiến, đề xuất, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là "chuẩn bị khai giảng", mà phải coi đây là bước đầu, năm đầu tiên triển khai cụ thể Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Toàn hệ thống chính trị cần tập trung giải quyết điểm nghẽn, bảo đảm năm học mới vận hành thông suốt, thực chất, an toàn, chất lượng.

Trên tinh thần đó, ông đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổng thể chuẩn bị năm học 2026 - 2027 theo phương châm 6 rõ. Nhiệm vụ nào chậm phải nêu rõ nguyên nhân, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: VGP

Nhận diện thiếu giáo viên là điểm nghẽn lớn nhất của năm học tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các địa phương rà soát đến từng địa phương, từng cấp học, từng môn học. Trước hết, phải tuyển dụng hết số biên chế đã được giao nhưng chưa sử dụng, không để tình trạng vừa thiếu giáo viên, vừa chậm tuyển dụng.

Về sách giáo khoa thống nhất, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nội dung, tiến độ in ấn, phát hành, giá thành, học liệu số và phương án hỗ trợ học sinh khó khăn.

"Phải bảo đảm sách đến giáo viên, học sinh trước ngày 15/8; không để thiếu sách, sốt giá, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc phát sinh bức xúc xã hội", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Liên quan cơ sở vật chất, phòng học và thiết bị dạy học, theo ông, đây là trách nhiệm chính thuộc về các địa phương, nên cần rà soát tổng thể quỹ đất giáo dục, mạng lưới trường lớp học, nhu cầu phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, hạng mục phục vụ trực tiếp năm học 2026 - 2027.

Phó Thủ tướng lưu ý, trước khai giảng phải có phương án bảo đảm chỗ học cho học sinh, nhất là học sinh đầu cấp; tuyệt đối không để học sinh không có chỗ học do thiếu trường, thiếu lớp; không đưa vào sử dụng công trình không bảo đảm an toàn...

"Muốn giải bài toán thiếu trường lớp ở đô thị lớn thì không chỉ vấn đề về kinh phí, mà phải giải đồng thời bài toán đất đai, quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng và trách nhiệm của các dự án đô thị. Đây là điểm nghẽn thể chế, Bộ cần nghiên cứu để phối hợp xử lý ngay trong năm 2026", Phó Thủ tướng yêu cầu.