Tuyển sinh lớp 10, Hà Nội phát hiện 4 thí sinh cầm điện thoại vào phòng thi

TPO - Trưa 31/5, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong buổi thi môn Toán tiếp tục có thêm 2 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi.

Hai thí sinh được giám thị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi. Ngay sau đó, thí sinh bị lập biên bản, đình chỉ thi theo quy định.

Trước đó, ngày thi đầu tiên, ở bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, cũng có 2 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.

Phụ huynh "đội nắng" chờ con hoàn thành bài thi môn Toán tại Hà Nội trưa 31/5. (ảnh: Hà Linh)

Như vậy, kết thúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên, toàn Thành phố Hà Nội có 4 thí sinh vi phạm quy chế và bị xử lý.

Ngoài ra, theo thống kê, ở buổi thi môn Toán sáng nay, có gần 124.000 thí sinh dự thi, 409 em bỏ thi. Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội bố trí cán bộ, giáo viên tham gia khâu chấm thi để công bố kết quả cho thí sinh. Dự kiến, điểm thi sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19 - 22/6, khoảng 3 tuần sau khi kết thúc kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 20.000 em so với năm ngoái nhưng các trường THPT công lập tuyển gần 81.500 học sinh.

​