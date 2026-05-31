Giúp sinh viên định hình lộ trình nghề nghiệp từ khi còn trên giảng đường

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chính thức ra mắt trang việc làm trực tuyến BMU – nền tảng kết nối nghề nghiệp. Nền tảng giúp sinh viên và học viên dễ dàng tiếp cận các cơ hội thực tập, việc làm từ mạng lưới đối tác của Nhà trường. Bên cạnh đó, hệ thống còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, góp phần hình thành mạng lưới kết nối bền vững giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Ngày 30/5/2026, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) tổ chức Ngày hội việc làm 2026. Sự kiện nhằm tạo không gian gặp gỡ giữa Nhà trường, doanh nghiệp và người học. Qua đó giúp sinh viên tiếp cận những thông tin tuyển dụng mới nhất, tìm hiểu yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động và định hình lộ trình nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Tại ngày hội này, có hơn 3.500 lượt sinh viên, 32 doanh nghiệp tham gia, 12 đơn vị đồng hành. Có 550 cơ hội việc làm, thực tập được dành cho sinh viên.

Ngay từ sáng sớm, khu vực các gian hàng doanh nghiệp đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia tìm hiểu thông tin tuyển dụng, thực tập và môi trường làm việc thực tế. Không khí chương trình diễn ra sôi động với nhiều hoạt động giao lưu, tư vấn nghề nghiệp, phỏng vấn trực tiếp và kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp với sinh viên BMU.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Lưu Viết Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng gia tăng, việc tăng cường kết nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng: Nhà trường luôn xác định việc đồng hành cùng người học trong quá trình phát triển nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập, trải nghiệm thực tế, tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, trang việc làm trực tuyến BMU – nền tảng kết nối nghề nghiệp do Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát triển chính thức ra mắt. Nền tảng giúp sinh viên và học viên dễ dàng tiếp cận các cơ hội thực tập, việc làm từ mạng lưới đối tác của Nhà trường, đồng thời hỗ trợ xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, ứng tuyển trực tuyến và cập nhật thông tin tuyển dụng thường xuyên. Bên cạnh việc hỗ trợ người học, hệ thống còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, góp phần hình thành mạng lưới kết nối bền vững giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Cũng tại chương trình, BMU tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 – 2031 với 5 doanh nghiệp. Các nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo thực tiễn, kết nối thực tập, tuyển dụng, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập, làm việc sau tốt nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn đàn đối thoại thông tin tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và sinh viên. Chương trình được tổ chức theo hình thức đối thoại mở, tạo không gian để sinh viên trực tiếp trao đổi về xu hướng tuyển dụng, nhu cầu nhân lực, kỹ năng nghề nghiệp cũng như yêu cầu thực tế từ thị trường lao động trong lĩnh vực y tế hiện nay.

Phạm Mỹ Uyên, sinh viên ngành Y khoa cho biết, những chia sẻ từ doanh nghiệp và chuyên gia đã giúp em có thêm góc nhìn thực tế về nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn tổ chức chương trình “Đào tạo - Xây dựng và phát triển ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên khối ngành Sức khỏe” với chuyên đề “Các giai đoạn phát triển ý tưởng khởi nghiệp”, mang đến nhiều chia sẻ thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển ý tưởng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thông qua hoạt động trao đổi giữa diễn giả và sinh viên, chương trình góp phần khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy chủ động và khả năng ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm 2026, Quỹ Hạnh Phúc – Y Dược Buôn Ma Thuột chính thức ra mắt chương trình Học bổng Hạnh Phúc 2026 với thông điệp “Đôi tay được nâng đỡ – Đôi tay phụng sự cộng đồng”. Theo đó, mỗi năm chương trình sẽ trao 10 suất học bổng toàn phần với mức hỗ trợ 100% học phí chính quy dành cho sinh viên thuộc 6 ngành khoa học sức khỏe tại BMU.