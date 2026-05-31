Giáo dục

Nữ sinh Côn Đảo vượt hơn 230 km vào đất liền dự thi lớp 10

Anh Nhàn

TPO - Từ Côn Đảo, Ngô Võ Tường Vy vượt hơn 230 km vào trung tâm TPHCM để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, với mong muốn được học tập trong môi trường tốt hơn.

Sáng 31/5, nữ sinh Ngô Võ Tường Vy (học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, đặc khu Côn Đảo) có mặt tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn. Sau khi xem danh sách phòng thi, em gửi balo và lên phòng từ sớm để chuẩn bị.

Theo ông Trần Hải Bình (Trưởng điểm thi), Tường Vy là học sinh duy nhất từ Côn Đảo tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay.

Tại đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An, học sinh tốt nghiệp THCS được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ thay vì phải dự thi. Tuy vậy, Vy vẫn quyết định đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập ở đất liền để có thêm cơ hội.

dsc08567.jpg Nữ sinh Ngô Võ Tường Vy (học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, đặc khu Côn Đảo) có mặt tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn làm thủ tục dự thi. Ảnh: Anh Nhàn

Vy cho hay em cùng mẹ vào đất liền từ 5 ngày trước để chuẩn bị cho kỳ thi. Ngay từ đầu năm lớp 9, gia đình đã định hướng cho em học tiếp ở đất liền để có cơ hội tiếp xúc với thầy cô và bạn bè có năng lực học tập tốt hơn.

“Em cũng buồn vì phải xa nhà sớm, nhưng em chấp nhận để nâng cao việc học của mình và hy vọng sau này có thể theo ngành Sư phạm Tiếng Anh, trở thành một nhà giáo”, Vy chia sẻ.

Nữ sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT Tây Thạnh, Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Thị Diệu. Nếu trúng tuyển, em sẽ ở cùng dì để thuận tiện cho việc học tập.

Vy kỳ vọng đạt khoảng 7 điểm mỗi môn, nhưng vẫn chưa thực sự tự tin vì ít có cơ hội tiếp cận với dạng đề thi của TPHCM. Do trường không tổ chức ôn tập riêng, em chủ yếu tự học và luyện đề dưới sự hướng dẫn của các thầy cô ở lớp học thêm.

“Đề thi lớp 10 của TPHCM khác với những dạng đề em từng học trước đây”, nữ sinh bày tỏ.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Sáng nay (31/5), hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 tới.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Điểm mới của kỳ thi là công tác vận chuyển và bàn giao đề thi được thực hiện từ ngày 31/5, sớm hơn một ngày so với lịch thi chính thức, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức trên địa bàn rộng lớn sau khi địa giới hành chính được mở rộng.

Lịch thi vào lớp 10 tại TPHCM
#Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 #Học sinh Côn Đảo chuyển đất liền #Chương trình tuyển sinh và xét tuyển #Chuẩn bị và tự học #Năng lực tiếng Anh và ngành sư phạm

