Đề thi, gợi ý giải môn Ngữ văn vào lớp 10 ở TPHCM

report Môn Văn là nền tảng của tư duy ngôn ngữ

MC Mỹ Vân đặt câu hỏi cho ThS Phạm Công Nhật:

Thưa thầy, liệu một học sinh có thể giỏi tiếng Anh mà không cần giỏi môn Văn hay không? Ngoài nền tảng ngôn ngữ, theo thầy yếu tố nào đóng vai trò quan trọng để học tốt cả môn Văn lẫn tiếng Anh?

ThS Phạm Công Nhật:

Tôi từng nhận được khá nhiều câu hỏi tương tự từ học sinh. Các em thường nói rằng mình học tiếng Anh tốt nhưng không học giỏi môn Văn. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, điều đó có phần chưa thực sự hợp lý. Bởi lẽ, môn Văn chính là nền tảng của tư duy ngôn ngữ.

Trước khi học tốt một ngoại ngữ, các em cần có khả năng sử dụng và cảm nhận tốt tiếng Việt. Tư duy ngôn ngữ bằng tiếng mẹ đẻ giúp con người trở nên sâu sắc hơn trong cách suy nghĩ, diễn đạt và tiếp nhận thông tin. Tôi thường ví von rằng nếu chưa đứng vững trên đôi chân của mình thì rất khó để bước ra thế giới. Tiếng Việt chính là nền tảng giúp các em đứng vững, còn tiếng Anh là công cụ để các em mở rộng cơ hội và kết nối với thế giới bên ngoài.

Ths Công Nhật cho rằng điều quan trọng là học sinh phải tìm được phương pháp phù hợp với bản thân để việc học trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Việc một số học sinh học tốt tiếng Anh nhưng chưa đạt kết quả cao ở môn Văn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như phương pháp học tập hoặc cách tiếp cận môn học chưa phù hợp.

Tuy nhiên, về bản chất, khả năng tư duy, đọc hiểu và diễn đạt trong môn Văn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc học ngoại ngữ. Nói cách khác, học tốt Văn không chỉ giúp các em hiểu sâu hơn về ngôn ngữ mà còn là nền tảng để trở thành những công dân toàn cầu có khả năng hội nhập và giao tiếp hiệu quả.

Điều quan trọng nhất là phương pháp học tập. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, nếu có phương pháp phù hợp thì hiệu quả học tập sẽ được nâng lên rất nhiều. Chẳng hạn, trong báo chí hiện đại, các tác giả ngày càng chú trọng cách trình bày thông tin sao cho người đọc dễ tiếp cận nhất.

Người đọc không nhất thiết phải đọc toàn bộ bài viết nhưng vẫn có thể nắm được những nội dung quan trọng nhờ cách tổ chức thông tin hợp lý. Việc học cũng tương tự như vậy. Các em cần biết cách tiếp cận kiến thức, biết cách đọc, cách tư duy và cách ghi nhớ thay vì chỉ học thuộc lòng một cách máy móc. Hiện nay có nhiều phương pháp học tập hiện đại dựa trên tư duy logic và khả năng liên kết kiến thức. Những phương pháp này không chỉ giúp học tốt tiếng Anh mà còn hỗ trợ rất hiệu quả cho môn Văn và nhiều môn học khác.

Điều quan trọng là các em phải tìm được phương pháp phù hợp với bản thân để việc học trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

