Học Truyền thông đa phương tiện thực chiến, bám sát xu hướng: Chiến thuật tạo lợi thế cạnh tranh thời AI

Trong bối cảnh AI tái định hình ngành sáng tạo, tư duy thực chiến là chìa khóa giúp nhân sự trẻ khẳng định giá trị. Đón đầu xu hướng, ngành Truyền thông đa phương tiện HSU đẩy mạnh mô hình đào tạo ứng dụng, liên kết với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp lớn.

Lấy thực hành làm trung tâm đào tạo

Ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Hoa Sen (HSU) được thiết kế cân bằng ba khối kiến thức: nền tảng truyền thông; sản xuất nội dung số (audio, video, đồ họa, sản phẩm đa nền tảng); sáng tạo chiến lược. Khác với cách dạy lý thuyết thuần túy, 60% thời lượng đào tạo được dành cho thực hành. Ngay từ năm thứ nhất, năm thứ hai, sinh viên đã được học tại studio, phòng dựng, đơn vị sản xuất và tòa soạn báo chí. Mỗi học phần đều được đánh giá thông qua sản phẩm như video, chiến dịch, podcast hay bộ ấn phẩm, giúp sinh viên xây dựng hồ sơ cá nhân khi còn trên ghế nhà trường.

Theo TS. Đoàn Thị Ngọc Thúy - Trưởng khoa, Khoa Marketing - Truyền thông HSU, ngành Truyền thông đa phương tiện chú trọng đào tạo theo hướng “thực học - thực làm”, rèn luyện đồng thời tư duy sáng tạo, kỹ năng công nghệ và khả năng cập nhật xu hướng toàn cầu.

Minh chứng rõ nét nhất cho triết lý này là chương trình hợp tác đào tạo giữa HSU với báo Tuổi Trẻ. Sau khóa 1 với 88 sinh viên, ngày 15/9/2025, 172 sinh viên Hoa Sen tiếp tục bắt đầu khóa 2 của học phần Kỹ năng tạo lập văn bản truyền thông, học ngay tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Người đứng lớp là các nhà báo, biên tập viên đang trực tiếp làm nghề mỗi ngày.

172 sinh viên HSU tham gia học phần thực hành Kỹ năng tạo lập văn bản truyền thông tại báo Tuổi Trẻ

Trải nghiệm thực tế từ hậu trường các chương trình, phim ảnh ăn khách

Bên cạnh việc học tập tại cơ quan báo chí, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện HSU còn thường xuyên có cơ hội trải nghiệm doanh nghiệp và khám phá hậu trường những chương trình gây chú ý trên thị trường.

Điển hình, thông qua các chuyến học tập thực tế tại ON25 Network, Yeah1, sinh viên đã được tham quan studio, sân khấu, hệ thống trang thiết bị quy mô lớn của hai chương trình truyền hình thực tế ăn khách là “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Tại đây, sinh viên được trực tiếp lắng nghe các nhà sản xuất chia sẻ chi tiết về quy trình vận hành toàn diện từ khâu lên ý tưởng đến khi sản phẩm phát hành chính thức.

Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện HSU cũng liên tục được cập nhật xu hướng phim ảnh, truyền thông trên thị trường thông qua chuỗi talkshow giao lưu cùng ekip các dự án phim điện ảnh nổi bật thời gian qua như: Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu, Phí Phông - Quỷ máu rừng thiêng, Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Qua những buổi đối thoại trực tiếp cùng các đạo diễn Đức Thịnh, Charlie Nguyễn, Đỗ Quốc Trung, Chung Chí Công, người học không chỉ được tiếp cận kiến thức chuyên sâu về kịch bản, casting, sản xuất và chiến lược truyền thông phim, mà còn tích lũy được nhiều bài học thực tế từ góc nhìn của những người làm nghề.

Sinh viên HSU giao lưu cùng đạo diễn, biên kịch của những bộ phim đang gây tiếng vang.

Với chương trình bám sát thực tiễn, môi trường học mở rộng đến tòa soạn báo, hậu trường truyền hình, cùng chuỗi talkshow và workshop với các tên tuổi dẫn dắt thị trường, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện HSU được trang bị không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn tư duy nghề nghiệp và mạng lưới quan hệ để tự tin bước vào thị trường truyền thông số đa phương tiện đang thay đổi nhanh chóng.