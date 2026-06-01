Chuyên gia đang gợi ý giải đề thi tuyển sinh 10 tại TPHCM môn Ngữ văn

report Học Văn là học để làm người

MC Mỹ Vân đặt câu hỏi cho Thạc sĩ Phạm Công Nhật:

Nhiều học sinh hiện nay cho rằng môn Ngữ văn ít liên quan đến nghề nghiệp tương lai, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ. Theo thầy, môn Văn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp sau này của các em?

Thầy Phạm Công Nhật chia sẻ:

Tôi thường không đồng tình với quan điểm cho rằng học giỏi Văn chỉ để trở thành nhà văn hay làm những công việc liên quan đến văn chương. Thực chất, học Văn là học để làm người. Nhiều học sinh đặt câu hỏi rằng thời đại này người ta học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, toán học để kiếm tiền, còn Văn học có vẻ xa vời, trừu tượng. Tuy nhiên, các em chưa thực sự nhìn thấy giá trị của môn học này. Tôi thường giải thích về hai chữ “con người”. Trong tiếng Việt, đây là một cách gọi rất hay, bởi nó thể hiện sự đấu tranh không ngừng giữa phần “con” và phần “người” trong mỗi chúng ta. Phần “con” luôn hướng tới những điều có lợi cho bản thân, còn phần “người” giúp chúng ta biết suy nghĩ cho người khác, biết cân bằng giữa lợi ích cá nhân và cộng đồng. Văn học góp phần nuôi dưỡng phần “người” ấy.

Thầy Phạm Công Nhật chia sẻ tại trường quay của báo Tiền Phong.

MC Mỹ Vân đặt câu hỏi:

Vậy trong thời đại AI, khi công nghệ ngày càng phát triển, môn Văn mang lại những lợi ích gì cho học sinh?

Thầy Phạm Công Nhật:

Trước hết, để sử dụng AI hiệu quả, người dùng phải biết đặt câu hỏi đúng. Muốn đặt được câu hỏi hay, câu hỏi sâu sắc, các em cần có tư duy ngôn ngữ, khả năng diễn đạt và phân tích vấn đề. Đây chính là những năng lực mà môn Văn rèn luyện. Bên cạnh đó, Văn học còn giúp con người cảm nhận sâu sắc hơn các giá trị nghệ thuật và đời sống. Chẳng hạn, khi thưởng thức một ca khúc nổi tiếng hay đoạt giải thưởng quốc tế, người có khả năng cảm thụ văn học sẽ hiểu được tầng ý nghĩa sâu xa phía sau ca từ, thông điệp và câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải.

Tôi từng có một sinh viên xin nghỉ học hai buổi để sang Thái Lan xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink. Khi đó tôi đồng ý, nhưng yêu cầu em phải giải thích được ý nghĩa của tiêu đề ca khúc “How You Like That”. Thực tế, đây không đơn thuần là một câu hỏi thông thường mà là một câu hỏi tu từ, chứa đựng thông điệp về sự vượt qua nghịch cảnh, vươn lên mạnh mẽ sau những tổn thương. Khi hiểu được bối cảnh và tầng nghĩa ấy, các em mới thực sự cảm nhận được giá trị của tác phẩm.

