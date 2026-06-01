Chuyên gia đang gợi ý giải đề thi tuyển sinh 10 tại TPHCM môn Ngữ văn

Tham gia chương trình Gợi ý giải đề tuyển sinh 10 TPHCM gồm:
- Thạc sĩ Hồ Viết Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng.
- Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật - Giám đốc truyền thông toàn quốc hệ thống DOL, Giảng viên báo chí (hệ Deakin, Úc), ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM, cựu học sinh Trường THPT Phú Nhuận.
Điều phối chương trình:
- Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Hoàng Mỹ Vân
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi cho thầy Hồ Viết Cường:
Thưa thầy, thầy đánh giá như thế nào về đề thi Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm nay?
Thạc sĩ Hồ Viết Cường chia sẻ:
Trước hết, có thể khẳng định đề thi năm nay bám sát định hướng ôn tập, cấu trúc và yêu cầu đánh giá năng lực theo đề tham khảo đã được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố trước đó.
Đề thi không xuất hiện những nội dung nằm ngoài chương trình hay mang tính đánh đố học sinh. Các câu hỏi được xây dựng với độ phân hóa hợp lý, tạo điều kiện để học sinh có học lực trung bình và khá vẫn có thể đạt được mức điểm phù hợp với năng lực của mình.
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của một kỳ thi tuyển sinh, đề thi vẫn có những câu hỏi vận dụng, gắn với thực tiễn đời sống nhằm tăng khả năng phân loại thí sinh. Những câu hỏi này giúp nhận diện rõ hơn năng lực tư duy, khả năng liên hệ và vận dụng kiến thức của học sinh.
Có thể nói, đề thi năm nay đã thực hiện tốt mục tiêu của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Không chỉ đảm bảo yêu cầu đánh giá, phân loại thí sinh, đề còn tạo cơ hội để các em thể hiện cảm xúc, tư duy và quan điểm cá nhân trước những vấn đề được đặt ra trong đề bài.
Phụ huynh Tạo Hoàng Thúc (phường Đức Nhuận, TPHCM) chia sẻ với PV Tiền Phong ở điểm thi:
Hôm nay tôi đưa con đi thi với tâm trạng rất vui và tự tin. Nguyện vọng một của cháu là vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nguyện vọng hai là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Cháu định hướng theo khối khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý.
Từ đầu năm lớp 9 đến nay, gia đình luôn đồng hành bằng cách động viên tinh thần, chăm lo sức khỏe, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và chế độ ăn uống hợp lý để cháu có đủ sức khỏe học tập.
Phụ huynh nào cũng có nhiều cảm xúc đan xen, vừa hồi hộp, lo lắng nhưng cũng rất kỳ vọng và tin tưởng vào con mình. Dù môn Văn không phải thế mạnh của cháu, nhưng qua các kỳ thi thử và quá trình ôn tập, cháu làm bài khá tốt nên gia đình cũng yên tâm, không quá lo lắng về môn thi này.
Tôi có mặt tại điểm thi từ khoảng 6h20 sáng. Trong thời gian chờ con làm bài, tôi ngồi ở quán cà phê gần đó. Khi con ra khỏi phòng thi, tôi sẽ đón và động viên cháu.
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi:
Ngoài việc giúp phát triển tư duy và cảm xúc, môn Văn còn hỗ trợ học sinh như thế nào trong định hướng nghề nghiệp tương lai?
Thầy Phạm Công Nhật giải đáp:
Tôi cho rằng trong tương lai, bất kỳ ngành nghề nào cũng cần kỹ năng giao tiếp và kể chuyện. Dù là bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân hay nghệ sĩ, các em đều phải giao tiếp với người khác. Thực tế, rất khó để tìm thấy một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý thành công nhưng lại giao tiếp kém. Kỹ năng giao tiếp ấy được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ và khả năng cảm nhận văn chương.
Xa hơn nữa, khi xin học bổng, du học hay ứng tuyển việc làm, điều các tổ chức quan tâm không chỉ là điểm số mà còn là câu chuyện cá nhân của ứng viên. Hiện nay, khái niệm “storytelling” - kể chuyện để truyền cảm hứng và tạo kết nối - ngày càng trở nên quan trọng. Mỗi doanh nghiệp đều có văn hóa riêng, mỗi cơ hội nghề nghiệp đều đòi hỏi ứng viên biết kể câu chuyện của mình theo cách phù hợp. Vì thế, khả năng diễn đạt, tư duy ngôn ngữ và cảm xúc mà môn Văn mang lại sẽ ngày càng có giá trị trong tương lai.
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi cho Thạc sĩ Phạm Công Nhật:
Nhiều học sinh hiện nay cho rằng môn Ngữ văn ít liên quan đến nghề nghiệp tương lai, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ. Theo thầy, môn Văn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp sau này của các em?
Thầy Phạm Công Nhật chia sẻ:
Tôi thường không đồng tình với quan điểm cho rằng học giỏi Văn chỉ để trở thành nhà văn hay làm những công việc liên quan đến văn chương. Thực chất, học Văn là học để làm người. Nhiều học sinh đặt câu hỏi rằng thời đại này người ta học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, toán học để kiếm tiền, còn Văn học có vẻ xa vời, trừu tượng. Tuy nhiên, các em chưa thực sự nhìn thấy giá trị của môn học này. Tôi thường giải thích về hai chữ “con người”. Trong tiếng Việt, đây là một cách gọi rất hay, bởi nó thể hiện sự đấu tranh không ngừng giữa phần “con” và phần “người” trong mỗi chúng ta. Phần “con” luôn hướng tới những điều có lợi cho bản thân, còn phần “người” giúp chúng ta biết suy nghĩ cho người khác, biết cân bằng giữa lợi ích cá nhân và cộng đồng. Văn học góp phần nuôi dưỡng phần “người” ấy.
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi:
Vậy trong thời đại AI, khi công nghệ ngày càng phát triển, môn Văn mang lại những lợi ích gì cho học sinh?
Thầy Phạm Công Nhật:
Trước hết, để sử dụng AI hiệu quả, người dùng phải biết đặt câu hỏi đúng. Muốn đặt được câu hỏi hay, câu hỏi sâu sắc, các em cần có tư duy ngôn ngữ, khả năng diễn đạt và phân tích vấn đề. Đây chính là những năng lực mà môn Văn rèn luyện. Bên cạnh đó, Văn học còn giúp con người cảm nhận sâu sắc hơn các giá trị nghệ thuật và đời sống. Chẳng hạn, khi thưởng thức một ca khúc nổi tiếng hay đoạt giải thưởng quốc tế, người có khả năng cảm thụ văn học sẽ hiểu được tầng ý nghĩa sâu xa phía sau ca từ, thông điệp và câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải.
Tôi từng có một sinh viên xin nghỉ học hai buổi để sang Thái Lan xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink. Khi đó tôi đồng ý, nhưng yêu cầu em phải giải thích được ý nghĩa của tiêu đề ca khúc “How You Like That”. Thực tế, đây không đơn thuần là một câu hỏi thông thường mà là một câu hỏi tu từ, chứa đựng thông điệp về sự vượt qua nghịch cảnh, vươn lên mạnh mẽ sau những tổn thương. Khi hiểu được bối cảnh và tầng nghĩa ấy, các em mới thực sự cảm nhận được giá trị của tác phẩm.
Đã hết giờ làm bài thi môn Ngữ văn. Tại điểm thi THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài. Hàng trăm phụ huynh đứng chật kín cổng trường chờ con.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đặt câu hỏi cho thầy Hồ Viết Cường:
Việc kỳ thi diễn ra sớm hơn mang đến những thuận lợi và thách thức gì cho các em? Phổ điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TPHCM trong hai năm gần đây có sự thay đổi như thế nào?
Thạc sĩ Hồ Viết Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THCS -THPT Hai Bà Trưng giải đáp:
Về thuận lợi, các em sẽ giảm được áp lực chờ đợi và có thêm thời gian nghỉ hè cũng như chuẩn bị cho bậc học tiếp theo.
Tuy nhiên, vẫn có những thách thức nhất định, đặc biệt với những em chưa chuẩn bị thật chu đáo. Ngược lại, những học sinh đã hệ thống hóa kiến thức đầy đủ, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị tâm lý tốt sẽ chủ động, tự tin hơn.
Dù kỳ thi diễn ra sớm hay muộn thì thời gian ôn tập dành cho tất cả học sinh là như nhau. Kiến thức được tích lũy trong suốt quá trình học THCS, đặc biệt là năm lớp 9. Vì vậy, việc thay đổi thời điểm tổ chức không ảnh hưởng đến tính công bằng, khả năng phân hóa hay mục tiêu của kỳ thi tuyển sinh.
Về phổ điểm môn Ngữ văn trong hai năm gần đây, nhìn chung khá ổn định và không có nhiều biến động lớn. Đặc biệt, khả năng phân hóa học sinh ở nhóm trung bình và khá được thể hiện khá rõ.
Năm 2024, điểm số tập trung chủ yếu trong khoảng từ 6 đến 7,5 điểm. Đáng chú ý, môn Ngữ văn không có thí sinh đạt điểm 10 và đây cũng là môn có tỷ lệ bài thi đạt từ mức trung bình trở lên thấp nhất trong ba môn thi tuyển sinh.
Đến năm 2025, phổ điểm vẫn duy trì xu hướng tập trung ở nhóm trung bình khá, tiếp tục thực hiện tốt vai trò phân loại học sinh. Môn Ngữ văn không xuất hiện điểm 10, điểm cao nhất là 9,5.
Qua đó có thể thấy phổ điểm môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đang duy trì sự ổn định và có tính phân hóa tốt. Điều này phản ánh xu hướng đổi mới trong đánh giá năng lực học sinh, không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn chú trọng năng lực đọc hiểu, cảm thụ, tư duy và khả năng vận dụng vào thực tiễn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyển sinh.
Mỹ Vân đặt câu hỏi cho Thạc sĩ UK Phạm Công Nhật:
Tại đây, tôi nhớ lại cảm giác bước vào kỳ thi chuyển cấp cách đây hơn 10 năm. Dù mỗi thế hệ có đề thi khác nhau, nhưng cảm giác hồi hộp, lo lắng và mong muốn làm bài thật tốt chắc chắn không bao giờ thay đổi. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức sớm hơn mọi năm. Theo thầy, điều này có tác động gì đến các thí sinh?
Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật - Giám đốc truyền thông toàn quốc hệ thống DOL, Giảng viên báo chí (hệ Deakin, Úc), ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM - chia sẻ:
Tôi cho rằng việc kỳ thi diễn ra sớm hơn một chút sẽ không ảnh hưởng nhiều, bởi kiến thức là kết quả của cả một quá trình học tập và rèn luyện lâu dài. Điều quan trọng nhất vẫn là tâm lý của các em khi bước vào phòng thi.
Có rất nhiều học sinh học giỏi, chăm chỉ nhưng vì đặt kỳ vọng quá cao nên lo lắng, mất ngủ hoặc thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe trước ngày thi. Khi đó, kết quả làm bài có thể không đạt như mong đợi. Vì vậy, trong các môn thi còn lại cũng như các kỳ thi chuyên sắp tới, các em hãy cố gắng giữ vững tâm lý.
Đây là yếu tố rất quan trọng để phát huy hết năng lực của mình. Một số giải pháp cụ thể để ổn định tâm lý sẽ được chúng tôi chia sẻ sâu hơn trong phần sau của chương trình.
9h30, còn khoảng 30 phút nữa là kết thúc thời gian làm bài môn Ngữ văn. Ghi nhận tại điểm thi THPT Trưng Vương, thời tiết khá mát mẻ, bầu trời nhiều mây, không khí dễ chịu giúp phụ huynh đứng chờ trước cổng trường bớt phần vất vả.
Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh có con dự thi tại điểm thi THPT Trưng Vương, cho biết thời tiết: “Tôi đưa con đến từ sớm, thấy cháu khá tự tin với môn Ngữ văn. Giờ chỉ mong con làm bài hết khả năng, giữ tâm lý ổn định để bước vào các môn thi tiếp theo”, chị Lan bày tỏ.
Năm nay, TPHCM tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 công lập trên tổng số hơn 151.000 thí sinh dự thi, tương ứng tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.
Theo lịch thi, ngày 1/6, thí sinh thi môn Ngữ văn vào buổi sáng (120 phút) và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều (90 phút). Sáng 2/6, thí sinh thi môn Toán (120 phút). Những em đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng vào chiều 2/6 với thời gian làm bài 150 phút.
Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải tham dự đầy đủ cả ba môn, không vi phạm quy chế thi và tất cả bài thi đều phải đạt trên 0 điểm.
Trước khi thí sinh bước vào giờ làm bài môn đầu tiên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đã đến điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm để động viên và dặn dò thí sinh tự tin, bình tĩnh làm bài.
Ông Hiếu cũng đến phòng thi riêng của một thí sinh đang điều trị bệnh lao để động viên và chia sẻ, giúp em yên tâm làm bài dưới sự hỗ trợ của điểm thi và cán bộ coi thi.
Theo giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, toàn bộ học sinh ở cả ba khu vực gồm TPHCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đều làm chung một đề thi do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở GD&ĐT TPHCM xây dựng.
Nội dung đề thi được biên soạn theo định hướng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Riêng mức độ phân hóa sẽ được tính toán phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập. Đề thi 3 môn được biên soạn theo dạng mở, yêu cầu học sinh tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đây là dạng đề quen thuộc với học sinh TPHCM nhiều năm nay và được giới chuyên môn đánh giá cao.
"Hội đồng biên soạn đề thi cũng đã nghiên cứu kỹ năng lực học sinh sau sáp nhập để điều chỉnh độ khó phù hợp với cả ba khu vực. Đề thi phải vừa bao quát kiến thức, vừa đảm bảo tính phân hóa phục vụ tuyển sinh. Các em cứ yên tâm, tự tin làm bài và phát huy đúng năng lực của mình. Đề khó thì khó chung, dễ cũng dễ chung", ông Hiếu nhắn nhủ.
Theo Sở GD&ĐT TPHCM, trong tổng số 151.269 thí sinh đăng ký dự thi, có 600 em vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 31/5. Tuy nhiên, các em vẫn có thể tham dự kỳ thi bình thường trong những ngày tiếp theo.
Cũng trong ngày làm thủ tục dự thi, các điểm thi ghi nhận 15 trường hợp thí sinh gặp sự cố về sức khỏe.
Trong đó, 9 thí sinh bị gãy tay được bố trí thi tại phòng riêng. Sở sẽ điều động cán bộ coi thi thuộc khối THPT, không giảng dạy các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, để hỗ trợ viết bài theo lời đọc của thí sinh. Phòng thi có hai cán bộ coi thi và được lắp đặt thiết bị ghi hình, ghi âm trong suốt quá trình làm bài.
Nhóm thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển gồm hai em bị gãy chân hoặc mắc bệnh cơ xương. Một em được hỗ trợ phòng thi riêng, một em sức khỏe yếu được bố trí người viết hộ dưới sự giám sát của hai cán bộ coi thi và hệ thống camera.
Ngoài ra, có một thí sinh đang điều trị tại bệnh viện, hiện điểm thi đang xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo kỳ thi, một thí sinh khác bị bệnh cũng được bố trí thi tại phòng riêng.
Sáng nay (1/6), khoảng 151.269 thí sinh tại TPHCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.
Môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Theo kế hoạch, đúng 8 giờ, thí sinh bắt đầu làm bài thi với thời gian 120 phút.
Dù hôm nay là ngày làm việc đầu tuần, nhiều gia đình vẫn tạm gác công việc để ưu tiên đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này. Tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đưa con đến tận cổng trường, động viên trước giờ làm bài.
Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, phường Đông Hưng Thuận, một phụ huynh cho biết đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai học tập của con nên hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm để đồng hành. Do tỉ lệ cạnh tranh cao, gia đình đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đăng ký nguyện vọng, ưu tiên những trường gần nhà.
"Không chỉ ngày thi, cả năm học này gia đình tôi đều dành nhiều thời gian quan tâm, động viên. Con đi thi nhưng cha mẹ còn hồi hộp hơn cả con", vị phụ huynh nói.
Trước giờ thi môn Ngữ văn, Phùng Khánh Vi, học sinh lớp 9/2 Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), cho biết em khá thoải mái vì đã ôn tập trong thời gian dài, dù vẫn có chút hồi hộp do đây là kỳ thi quan trọng.
Vi đặt mục tiêu đạt từ 23 đến 24 điểm, với nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn, tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Khuyến và Trường THPT Hàn Thuyên.
Nữ sinh cho biết đã ôn tập theo đề cương của giáo viên và luyện các đề thi những năm trước. Trước khi vào phòng thi, em được mẹ động viên làm bài cẩn thận, tránh những lỗi nhỏ thường gặp. Dự đoán về đề thi năm nay, Khánh Vi cho rằng đề thi Ngữ văn có thể liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc bảo vệ môi trường.