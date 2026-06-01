Tôm chết trắng hồ, hút cạn nước phát hiện vật lạ

TPO - Một hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của người dân ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ xảy ra tình trạng tôm chết hàng loạt, nổi kín mặt nước. Chủ hồ nghi có dấu hiệu bị phá hoại nên đã trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Hoàng Nam

Ngày 1/6, lãnh đạo xã Phú Trạch cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh nguyên nhân vụ tôm chết hàng loạt xảy ra tại hồ nuôi của ông Phạm Đình Thế (43 tuổi, trú thôn Đông Hưng).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 28/5, ông Thế phát hiện một hồ nuôi tôm của gia đình xuất hiện hiện tượng bất thường khi tôm nổi dày đặc trên mặt nước rồi chết hàng loạt. Nước trong hồ bốc mùi hôi nồng nặc.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nghi có người tác động từ bên ngoài dẫn đến sự cố, ông Thế đã trình báo cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Ảnh cắt từ clip.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Kinh tế cùng Công an xã Phú Trạch đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước phục vụ công tác xác minh nguyên nhân. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Trị theo thẩm quyền.

Theo ông Thế, ông cùng ông Đoàn Mạnh Thanh, trú cùng địa phương, góp vốn nuôi chung 3 hồ tôm thẻ chân trắng. Trong đó, chỉ có một hồ xảy ra sự cố. Sau khi hút cạn nước hồ nuôi tôm bị sự cố, ông phát hiện 8 gói đất đèn nằm dưới đáy hồ. Đây rất có thể là nguyên nhân gây nên hiện tượng tôm chết hàng loạt.

Thời điểm tôm chết, đàn tôm đã được nuôi khoảng 45 ngày, sinh trưởng tốt và dự kiến chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ đến kỳ thu hoạch. Nếu không xảy ra sự cố, sản lượng tôm có thể mang lại doanh thu khoảng 2 tỉ đồng.

8 gói đất đèn xuất hiện dưới đáy hồ.

Theo ước tính của hai hộ dân, thiệt hại do vụ việc gây ra lên tới gần 1 tỉ đồng. Hiện nguyên nhân khiến tôm chết hàng loạt đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#tôm chết trắng hồ #xã Phú Trạch #Quảng Trị #dấu hiệu bị phá hoại #điều tra #cơ quan chức năng

