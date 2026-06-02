Xã hội

Lá thư đẫm nước mắt bên bé gái hai tháng tuổi bị bỏ lại trước cổng công ty

Nguyễn Thắng

TPO - Một bé gái mới hai tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng công ty trong đêm, cùng lá thư nghẹn lòng của người mẹ. Những dòng chữ cầu cứu vì hoàn cảnh khó khăn và trầm cảm sau sinh khiến nhiều người xót xa.

Ngày 2/6, Công an xã Tân Dĩnh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đang phối hợp xác minh nhân thân một cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn, đồng thời thông báo tìm thân nhân của cháu theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 27 phút ngày 29/5, ông Hà Huy H - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang, phát hiện một bé gái bị bỏ lại trước cổng công ty.

Khi đến kiểm tra, ông H thấy bên cạnh cháu bé có túi quần áo và một mảnh giấy với những dòng chữ của người mẹ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng: “Do cuộc sống khó khăn, gia đình không chấp nhận, thêm trầm cảm sau sinh nên em không đủ khả năng nuôi dưỡng bé. Em để bé ở đây cầu xin tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bé. Do không có cách nào khác nên em để bé ở đây...”.

Cháu bé bị bỏ lại cùng bức thư nghẹn lòng của người mẹ.

Nhận thấy cháu có biểu hiện khó thở, ông H lập tức đưa bé đến Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang cấp cứu và chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé là nữ, sinh ngày 22/3/2026, nặng khoảng 3kg. Thời điểm được phát hiện, cháu mặc bộ quần áo màu vàng, trên cơ thể không có bớt hoặc dấu vết đặc biệt. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của bé đã ổn định và chưa phát hiện bất thường.

Hiện cháu bé đang được Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang chăm sóc tạm thời theo quy định.

Công an xã Tân Dĩnh đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé sớm liên hệ với UBND xã Tân Dĩnh hoặc Công an xã Tân Dĩnh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Sau 7 ngày kể từ ngày phát đi thông báo, nếu không có người thân đến nhận, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Tân Dĩnh cho biết thêm, đến sáng 2/6, cơ quan chức năng địa phương chưa nhận được thông tin từ thấy bố mẹ hay người thân cháu bé. Hiện cháu bé sức khỏe ổn định.

