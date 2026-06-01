Cáo buộc Mỹ 'đổ thêm dầu vào lửa', Iran khẳng định có quyền trả đũa

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran - Mohammad Bagher Ghalibaf - cáo buộc Mỹ vi phạm thoả thuận ngừng bắn với Iran, bao gồm việc tiếp tục phong toả các cảng của Iran và không kiềm chế đồng minh Israel leo thang các cuộc tấn công ở Li-băng.

Chủ tịch Quốc hội Iran - Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

“Việc phong toả hải quân và leo thang hành động chiến tranh ở Li-băng do Israel gây ra là bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ không tuân thủ thoả thuận ngừng bắn”, ông Ghalibaf viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 1/6. “Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Và rồi sẽ đến lúc phải trả giá”.

Mỹ và Iran vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công kể từ khi thoả thuận ngừng bắn được công bố hồi tháng 4. Khi Mỹ tấn công các trạm radar và máy bay không người lái của Iran ở thành phố Goruk và trên đảo Qeshm vào cuối tuần qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công đáp trả vào một căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Tehran khẳng định, các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ được Mỹ sử dụng là hành động “tự vệ chính đáng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - cho biết, nước này có quyền thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào các "căn cứ và tài sản" trong khu vực được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Kuwait sáng 1/6 ghi nhận một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Các quốc gia không được phép để lãnh thổ hoặc tài sản của mình bị sử dụng để tấn công các quốc gia khác", ông Baghaei nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Cũng theo ông Baghaei, Iran hiện không tham gia đàm phán với Mỹ về chi tiết chương trình hạt nhân của mình.

“Chúng tôi biết khi nào cần phải hành động về các vấn đề hạt nhân”, ông Baghaei nói. “Chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra về chi tiết của vấn đề hạt nhân. Ở giai đoạn này, ưu tiên của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh”.

Ông Baghaei cũng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, “bao gồm cả sáng nay”. Ông nói: “Iran sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của mình”.

