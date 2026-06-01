Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

TPO - Trong buổi làm việc tại Hải Phòng chiều 1/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hải Phòng phải là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Hải Phòng có nhiều cách làm mới, sáng tạo

Chiều 1/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng .

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc triển khai các đợt kiểm tra vừa qua là một trong những nét rất mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm đánh giá chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào thực tiễn như thế nào, rút kinh nghiệm, nhân rộng và thể chế hóa thành cơ chế, chính sách áp dụng chung.

Hải Phòng là một trong những địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bài học kinh nghiệm tốt cần được đánh giá và nhân rộng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, hệ thống chính quyền địa phương hai cấp của Hải Phòng cơ bản vận hành nề nếp, thông suốt. Thành phố đã đảm bảo nguồn lực và điều kiện hoạt động cho cấp xã, phường, đặc khu; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh.

Địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo, điển hình như việc xây dựng phần mềm theo dõi, kiểm tra, giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục đánh giá, cập nhật định kỳ để có chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Đặc biệt, Hải Phòng đã chủ động cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cao hơn nhiều yêu cầu của Trung ương, điển hình như cắt giảm 50% thủ tục hành chính (Trung ương yêu cầu 30%)...

"Trung ương xây dựng thể chế, chính sách, địa phương thực thi nhưng môi trường kinh doanh có được cải thiện, có thu hút được nhà đầu tư hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thủ tục hành chính ở địa phương và năng lực thực thi của các sở ngành, các xã phường", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số liên tục 11 năm, đặc biệt nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế, đạt kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn. Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những tỉnh, thành đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng theo Nghị quyết 57.

Đề xuất cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần rà soát, chủ động và có phương án tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, phù hợp từng địa bàn, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ ngành mạnh dạn đề xuất sửa đổi để tạo cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển.

Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ... gắn kết theo chuỗi, hình thành hệ sinh thái công nghiệp.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, đặc biệt là các dự án đường sắt, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, đường kết nối Đông - Tây...

Triển khai hiệu quả chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát triển tốt nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai các chủ trương xây dựng các trường học tại những nơi khó khăn.