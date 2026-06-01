Khởi tố 4 cán bộ kiểm lâm và 6 bị can liên quan vụ buôn bán động vật hoang dã

TPO - Từ vụ phát hiện một cơ sở nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, làm rõ đường dây hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã với sự tiếp tay của nhiều cá nhân, trong đó có cán bộ kiểm lâm tại một số địa phương.

Clip lực lượng chức năng bắt quả tang chủ doanh nghiệp nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Ngày 1/6, liên quan vụ chủ doanh nghiệp có dấu hiệu nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép tại phường Tam Thắng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố 6 tội danh gồm: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm để điều tra về các hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác rà soát lĩnh vực đa dạng sinh học, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hộ kinh doanh động vật cảnh tại số 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng do Trương Thị Kim Hà (48 tuổi) làm chủ có dấu hiệu nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Ngày 7/5, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra cơ sở này. Quá trình xác minh cho thấy Nguyễn Văn Lời, cán bộ kiểm lâm được phân công tham gia đoàn kiểm tra, đã báo trước thông tin cho chủ cơ sở để di chuyển động vật hoang dã nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện một kho hàng cách cơ sở khoảng 20m đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát. Toàn bộ số động vật này không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả giám định xác định trong số tang vật có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.

Các tang vật thu được từ vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Hà khai nhận đã thu mua động vật hoang dã không rõ nguồn gốc từ nhiều nơi để nuôi nhốt và bán kiếm lời. Để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật này, Hà tìm kiếm thông tin về chủng loại, số lượng trên mạng internet rồi thuê người mua các bảng kê lâm sản tương ứng.

Theo kết quả điều tra, Hà nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ cấp phép nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định thêm 8 người có liên quan đến việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản và mua bán bảng kê lâm sản nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã.

Đáng chú ý, một số cán bộ kiểm lâm bị cáo buộc đã nhận hối lộ, lập biên bản xác minh khống, xác nhận bảng kê lâm sản không đúng thực tế hoặc ký hồ sơ thiếu căn cứ pháp lý, tạo điều kiện cho các đối tượng che giấu hành vi vi phạm.

Bà Hà và ông Lời tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hạnh Phúc đã kết nối với một số chủ cơ sở nuôi chim tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Hải Phòng để mua các bảng kê lâm sản. Sau đó, những hồ sơ này được bán lại cho Trương Thị Kim Hà nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã đang nuôi nhốt.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý triệt để vụ án theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời không tiếp tay cho các hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã. Mọi hành vi vi phạm, kể cả của cán bộ, công chức có liên quan đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.