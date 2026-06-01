Pháp luật

Bắt 'nóng' đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ khuyết tật

Nguyễn Dũng

TPO - Khi bà L. di chuyển vào một con hẻm trên đường An Thạnh 10, cách nhà khoảng 100m thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát, giật túi xách đang đeo trên người. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ khuyết tật ngã xuống đường, trong khi đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Clip lời khai của đối tượng cướp vé số người khuyết tật. Nguồn C.A

Ngày 1/6, Công an TPHCM cho biết đã truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật túi xách chứa 80 tờ vé số và 840.000 đồng của một người phụ nữ lớn tuổi, khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số trên địa bàn phường Thuận An chỉ sau 11 giờ tiếp nhận tin báo

Theo Công an TPHCM, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 31/5. Thời điểm trên, bà T.T.L. (67 tuổi, ngụ phường Thuận An) điều khiển xe đạp ba bánh đi bán vé số trở về nhà.

Khi bà L. di chuyển vào một con hẻm trên đường An Thạnh 10, cách nhà khoảng 100m thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát, giật túi xách đang đeo trên người. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ khuyết tật ngã xuống đường, trong khi đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Theo trình báo, tài sản bị cướp gồm 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt – số tiền mưu sinh của người phụ nữ sau một ngày lao động.

Tang vật từ vụ cướp giật là những tờ vé số.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thuận An triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 1/6, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thái Sang (15 tuổi, cư trú tại phường Thuận An), đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật của vụ án.

Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an làm việc, lấy lời khai của Sang.

Theo Công an TPHCM, việc nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng ngay sau khi gây án thể hiện hiệu quả của đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” đang được triển khai trên toàn thành phố.

Đồng thời, kết quả trên cũng cho thấy quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đặc biệt là các hành vi xâm hại đến người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

#cướp giật #TPHCM #người khuyết tật #vé số #bắt giữ #Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ khuyết tật tại TPHCM #TP.HCM #bà L. #công an

