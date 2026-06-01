TPHCM: Bắt 4 người sản xuất, bán ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

TPO - Kiểm tra đồng loạt ba cơ sở sản xuất giá đỗ tại TPHCM, công an phát hiện hàng trăm lít hóa chất cấm 6-Benzylaminopurine được sử dụng để tạo ra những mẻ giá đỗ thân to, đẹp mắt. Điều tra cho thấy hơn 1.000 tấn giá đỗ loại này đã được tiêu thụ ra thị trường với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các bị can Lưu Văn Thiệp (33 tuổi), Lâm Văn Hưng (32 tuổi), Nguyễn Văn Định (33 tuổi) và Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Đây là kết quả đấu tranh của lực lượng công an trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn" theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt kiểm tra ba cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Thông Tây Hội. Tại hiện trường, công an phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ, hàng trăm lít dung dịch pha sẵn có chứa chất 6-Benzylaminopurine cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu được từ vụ triệt phá.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài nguyên liệu thông thường như đỗ xanh, nước và vôi, các cơ sở còn sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine - được gọi bằng tiếng lóng là "nước kẹo" - để pha vào nước ngâm ủ giá đỗ.

Theo cơ quan công an, đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Mặc dù biết rõ hóa chất này bị cấm và có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người, các đối tượng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá ngắn lại, giúp thân giá phát triển to, mập, đẹp mắt và tăng trọng lượng để thu lợi nhuận.

Kết quả điều tra mở rộng xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, mỗi ngày các cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ. Sản phẩm chủ yếu được cung cấp cho các chợ, quán ăn trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây.

Mỗi ngày các cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ có chất cấm.

Tổng cộng, hơn 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất cấm đã được tiêu thụ ra thị trường với giá trị ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng giá đỗ có tồn dư chất 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, người sử dụng có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến thai nhi.

Giá đỗ sau khi được ngâm chất cấm nhìn đẹp hơn nhưng mang nhiều nguy hại cho người dùng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý triệt để vụ án theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm đều là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sẽ bị xử lý nghiêm.