Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Tiền Phong

Trường Phong - Hiếu Duy

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn quyết định chỉ định nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 1/6, tại trụ sở Báo Tiền Phong diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn về công tác cán bộ. Dự hội nghị có anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía Báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; các phó tổng biên tập, ủy viên ban biên tập, cán bộ Báo Tiền Phong.

Anh Bùi Minh Tuấn (ngoài cùng bên phải) và nhà báo Phùng Công Sưởng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Ảnh: Hiếu Duy.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 85 ngày 19/5 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, quyết định chỉ định ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Bùi Minh Tuấn trao quyết định cho nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng ủy Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Tiền Phong và các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vì đã tin tưởng, tín nhiệm giao cho ông trọng trách mới.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, trước tập thể cơ quan và trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Trên cương vị mới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm; không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, cùng tập thể Đảng ủy Báo Tiền Phong hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", ông Tiến nói.

Các đại biểu và tập thể cán bộ Báo Tiền Phong chúc mừng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Ảnh: Hiếu Duy.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy sẽ cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phát triển đảng viên; góp phần xây dựng Báo Tiền Phong ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với trách nhiệm là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, ông Tiến sẽ cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động tham mưu giúp Đảng ủy nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh.

"Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trung ương Đoàn; sự phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan Báo Tiền Phong để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Ngọc Tiến nói.

