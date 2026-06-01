CLIP: Hàng chục xe máy tràn qua ngã tư đỏ đèn lúc rạng sáng

TPO - Camera ghi lại hình ảnh hàng chục xe máy ào ạt vượt đèn đỏ, dừng đỗ giữa ngã tư lúc rạng sáng ở Nghệ An. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định 58 trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang xử lý 58 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi rà soát, xác minh đoạn clip ghi cảnh nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy tập trung tại khu vực ngã tư đường 72m giao với đường Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh trong clip, nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy đồng loạt vượt đèn đỏ và dừng đỗ giữa ngã tư, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã rà soát hệ thống camera giám sát giao thông để xác minh các trường hợp vi phạm. Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 31/5.

Lực lượng chức năng đã gửi thông báo xử lý đối với 58 trường hợp vi phạm, trong đó có 52 trường hợp vượt đèn đỏ, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp chở ba người, không đội mũ bảo hiểm.

Theo cơ quan công an, bước vào dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập về đêm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, lạng lách, đánh võng và vi phạm các quy định giao thông có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.