Xã hội

Đắk Lắk

Cháy xe đầu kéo chở gần 2.500 két bia, thiệt hại tiền tỷ

Huỳnh Thủy

TPO - Xe đầu kéo chở gần 2.500 két bia bất ngờ bốc cháy trong đêm khi đang dừng bên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng thiêu rụi phương tiện cùng lượng lớn hàng hóa, thiệt hại sơ bộ hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 1/6, ông Nguyễn Phúc Thành - Chủ tịch UBND xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 cùng ngày, khi đang dừng bên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Ea Bá, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50H-712.49 kéo theo rơ moóc 51R-031.55 bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở gần 2.500 két bia chai. Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng tài xế dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Bá phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 11 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk) huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 4h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi xe đầu kéo cùng lượng lớn hàng hóa trên xe, tổn thất sơ bộ hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

