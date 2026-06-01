Ban Bí thư bổ sung Huy hiệu 35 năm, 95 năm tuổi Đảng

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Theo hướng dẫn, Ban Bí thư đã bổ sung thêm Huy hiệu 35 năm, 95 năm tuổi Đảng để trao tặng các đảng viên đủ điều kiện.

Theo hướng dẫn, Đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng từ ngày 8/4/2026. Đảng viên có trên 35 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, hoàn thành trao tặng trước ngày 7/11/2026; không tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với những đảng viên đã nhận hoặc đang đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Đỗ Viết Thông - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.

Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Theo hướng dẫn, Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xét quyết định tặng Huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 năm tuổi Đảng cho Đảng viên.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xét và lập danh sách đảng viên đề nghị Thường trực Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) xem xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.

Hướng dẫn số 01-HD/TW thay thế Hướng dẫn số 06-HD/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Theo Hướng dẫn số 06, hướng dẫn 01 bổ sung thêm Huy hiệu 35 năm và 95 năm tuổi Đảng.

#Ban Bí thư #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Huy hiệu Đảng

