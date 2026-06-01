Nam sinh mất tích khi tắm sông cùng bạn

TPO - Trong lúc cùng nhóm bạn ra sông Lũy tắm, một nam sinh sinh năm 2008 ở Lâm Đồng bất ngờ bị nước cuốn mất tích. Đến trưa 1/6, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Ngày 1/6, Công an xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm một nam thiếu niên mất tích nghi bị nước cuốn trôi trên sông Lũy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/5, B.Q.S. (SN 2007), Huỳnh Văn H. (SN 2009) và Phạm Sỹ T. (SN 2008, cùng trú xã Sông Lũy) rủ nhau đến khu vực Bến Thượng, thôn Hòa Bình, xã Sông Luỹ để tắm sông.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Hà

Đến khoảng 16h cùng ngày, S. và H. lên bờ trước, còn T. tiếp tục ở lại dưới sông. Trong lúc tắm, T. không may bị nước cuốn trôi và mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Lũy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm. Đồng thời, đơn vị báo cáo vụ việc và đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến trưa 1/6, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động phương tiện, nhân lực rà soát khu vực sông Lũy để tìm kiếm nam thiếu niên mất tích. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.