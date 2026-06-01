Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh mất tích khi tắm sông cùng bạn

Thái Lâm

TPO - Trong lúc cùng nhóm bạn ra sông Lũy tắm, một nam sinh sinh năm 2008 ở Lâm Đồng bất ngờ bị nước cuốn mất tích. Đến trưa 1/6, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Ngày 1/6, Công an xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm một nam thiếu niên mất tích nghi bị nước cuốn trôi trên sông Lũy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/5, B.Q.S. (SN 2007), Huỳnh Văn H. (SN 2009) và Phạm Sỹ T. (SN 2008, cùng trú xã Sông Lũy) rủ nhau đến khu vực Bến Thượng, thôn Hòa Bình, xã Sông Luỹ để tắm sông.

mat-tich-8828.png
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Hà

Đến khoảng 16h cùng ngày, S. và H. lên bờ trước, còn T. tiếp tục ở lại dưới sông. Trong lúc tắm, T. không may bị nước cuốn trôi và mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Lũy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm. Đồng thời, đơn vị báo cáo vụ việc và đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến trưa 1/6, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động phương tiện, nhân lực rà soát khu vực sông Lũy để tìm kiếm nam thiếu niên mất tích. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thái Lâm
#đuối nước #Lâm Đồng #sông Lũy #mất tích #tắm sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe