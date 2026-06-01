Thành lập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM

Duy Quang

TPO - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM có chức năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án được giao vốn lớn (kể cả dự án PPP) trên địa bàn TPHCM, kể cả khu vực Bình Dương và Vũng Tàu do ông Võ Trí Dũng làm giám đốc.

Ngày 1/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức công bố quyết định của UBND TPHCM về việc thành lập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM.

Tại quyết định 2395/QĐ-UBND, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã quyết định thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức thành Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trao quyết định cho lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM.

Tại buổi lễ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng công bố các quyết định nhân sự của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM gồm ông Võ Trí Dũng làm giám đốc và 7 phó giám đốc.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM có chức năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án được giao vốn lớn (kể cả dự án PPP) trên địa bàn TPHCM, cả khu vực Bình Dương và Vũng Tàu.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc khi nhận được văn bản của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Ban thực hiện một số công việc khác theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - yêu cầu lãnh đạo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TPHCM khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, quy trình phối hợp nội bộ và cơ chế phối hợp với các sở, ban ngành, các xã, phường, đặc khu, bảo đảm đơn vị vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu thành lập.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

“Tập trung rà soát toàn bộ các dự án đang thực hiện, bảo đảm việc chuyển tiếp nhiệm vụ được thực hiện liên tục, không để gián đoạn, không để tồn đọng hồ sơ, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như tiến độ các dự án của TPHCM”, ông Thắng yêu cầu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng yêu cầu Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mọi hoạt động đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện khách quan, chính xác, chặt chẽ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi.

