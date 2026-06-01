40-50% quỹ nhà tại các Khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm

TPO - Chủ tịch Hà Nội cho biết, theo định hướng của thành phố, khoảng 40-50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ được bố trí phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng quy mô lớn.

Sáng 1/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh; Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La báo cáo với đoàn công tác của thành phố về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Tính đến ngày 1/6/2026, địa phương đã hoàn thành công tác GPMB đối với 792 hộ dân, tương ứng diện tích 166,25ha trên tổng số 373,4ha cần thu hồi. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện khoảng 1.253,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,52% kế hoạch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa tại Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm và xã Đông Anh.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, qua thực tiễn nhiều năm quản lý và phát triển đô thị, thành phố nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải hình thành các mô hình đô thị mới đồng bộ, hiện đại, đáp ứng cả nhu cầu an cư, sinh kế và các điều kiện phát triển xã hội cho người dân. Từ đó, Hà Nội đã đề xuất và triển khai mô hình khu đô thị đa mục tiêu - mô hình kết hợp giữa phát triển đô thị với nhà ở xã hội, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

“Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của thành phố nhằm triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các chương trình phát triển đô thị của Hà Nội”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, đặc biệt trong công tác chuẩn bị khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ người dân. Theo định hướng của thành phố, khoảng 40 - 50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các dự án lớn liên quan đến chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, việc hình thành sớm các khu tái định cư chất lượng cao sẽ tạo niềm tin, sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án lớn của thành phố thời gian tới. “Chúng ta phải xây dựng những khu tái định cư thực sự chất lượng, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ để người dân nhìn thấy điều kiện sống mới tốt hơn, từ đó đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển đô thị”, ông Thắng nói.