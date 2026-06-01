Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm sản xuất bánh đúc tại Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Dù nhận thức rõ hàn the là chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu vẫn thống nhất đưa hàn the vào quá trình sản xuất bánh đúc nhằm tạo độ dai, giòn, kéo dài thời gian bảo quản và tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú tại xóm Cầu, xã Yên Từ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

screen-shot-2026-06-01-at-170552.png
Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh đúc do Dương Mạnh Hiển làm chủ tại xóm Cầu, xã Yên Từ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467kg bánh đúc thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều chứa hàn the (Borax - Natri tetraborat), một hợp chất hóa học nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình điều tra xác định, Dương Mạnh Hiển đã cùng với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the pha trộn vào nguyên liệu trong quá trình nấu bánh đúc. Theo lời khai của các bị can, việc sử dụng chất cấm nhằm giúp sản phẩm có bề ngoài bắt mắt hơn, tăng độ dai, giòn, rút ngắn thời gian chế biến và kéo dài thời gian bảo quản, từ đó tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ và gia tăng lợi nhuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng giá trị lô hàng vi phạm gồm 467kg bánh đúc chứa hàn the là hơn 11 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Vi phạm quy định an toàn thực phẩm #Sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm #Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh đúc #Nguy cơ gây hại sức khỏe người tiêu dùng #Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe