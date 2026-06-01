Dự báo tháng 6 nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Nguyễn Hoài

TPO - Nắng nóng sẽ chủ yếu tập trung trong nửa đầu của tháng 6 với cường độ gay gắt và đặc biệt gay gắt, sang nửa sau của tháng, nắng nóng tiếp tục xảy ra nhưng cường độ có thể yếu hơn và thời gian ngắn hơn.

Hôm nay 1/6, miền Bắc (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng) và các tỉnh miền Trung bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 35-36 độ.

Nhiều nơi trên 36 độ như Yên Châu (Sơn La) 37.5 độ, Bắc Mê (Tuyên Quang) 37 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 36.6 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 36.3 độ và Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36.3 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày dao động từ 50-55%.

Thời gian xuất hiện nắng nóng kéo dài từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ hằng ngày. Chỉ số tia UV lên ngưỡng rất có hại cho sức khỏe mọi người. Người tham gia hoạt động ngoài trời được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Miền Bắc, miền Trung đón nắng nóng kéo dài trong nửa đầu tháng 6.
Ảnh minh họa: Nam Giang

Dự báo nắng nóng diện rộng lần này kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc và miền Trung.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng lần này ít khả năng gay gắt như đợt nắng nóng diễn ra từ 23-28/5, riêng miền Bắc trong các ngày từ 4-7/6 còn có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo trong tháng 6, nắng nóng sẽ kéo dài và gay gắt hơn trong nửa đầu tháng. Vào nửa cuối tháng vẫn có thể xuất hiện các đợt nắng nóng nhưng cường độ nhẹ hơn và thời gian ngắn hơn.

Trước đó từ 23-28/5, miền Bắc và miền Trung đón một đợt nắng nóng có cường độ gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, một số nơi trên 39 độ.

Điều đáng chú ý, Hà Nội liên tục nóng nhất cả nước trong thời gian này với nhiệt độ phổ biến từ 39-41 độ, vượt qua cả những nơi được mệnh danh là “chảo lửa” như Tương Dương (Nghệ An), Hồi Xuân (Thanh Hoá), Hương Khê (Hà Tĩnh).

Cũng trong tháng 5, nhiều điểm đo trên cả nước ghi nhận nắng nóng lịch sử, chủ yếu tập trung tại Hải Phòng và Quảng Ninh - những nơi vốn có nền nhiệt thấp hơn các khu vực khác ở miền Bắc.

