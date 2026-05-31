TPHCM đón đợt mưa lớn liên tục trong hai ngày, tổng lượng mưa có nơi trên 150mm

Hữu Huy

TPO - TPHCM đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 31/5 đến 2/6 với tổng lượng mưa phổ biến 90-150mm, nhiều nơi vượt 150mm.

Sau cơn mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại TPHCM tối 30/5, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo khả năng tiếp tục xuất hiện mưa to, dông mạnh, ngập úng cục bộ trong hai ngày tới.

Theo đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Trong đó, lượng mưa từ 7 giờ ngày 30/5 đến 7 giờ ngày 31/5 ở một số điểm như sau: Phước Vĩnh 102,4 mm, Dĩ An 55. mm, Củ Chi 54,4 mm, Bình Chánh 52,6 mm, Nhà Bè 51,6 mm, Hóc Môn 50,4 mm,...

Dự báo từ 13 giờ ngày 31/05 đến 13 giờ ngày 2/6, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trong 48 giờ đạt 90-150mm, có nơi trên 150mm.

tp-ngap-20.jpg
Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường tại TPHCM vào tối 30/5. Ảnh: Hữu Huy

Cụ thể, tại khu vực các phường, xã như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Tân Thuận, Nhà Bè và Cần Giờ, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm.

Một số khu vực được dự báo có lượng mưa thấp hơn nhưng vẫn ở mức cao, như Tân Bình và Bình Chánh từ 90-140mm, Bình Tân từ 80-130mm.

Đáng chú ý, khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt mưa lớn này.

Cụ thể, khu vực Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo được dự báo có lượng mưa từ 100-150mm. Riêng Bến Cát có thể ghi nhận lượng mưa từ 120-170mm, cao nhất trong nhóm địa phương phía bắc thành phố; Dầu Tiếng từ 90-140mm.

Tại khu vực ven biển phía đông nam TPHCM, gồm Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm. Trong đó, Vũng Tàu dự báo từ 110-160mm, còn Côn Đảo có thể đạt 110-170mm.

Từ ngày 3-6/6, mưa lớn trên khu vực TPHCM được dự báo sẽ giảm dần, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 3/6 đến 13 giờ ngày 6/6 phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực thoát nước kém. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hữu Huy
#mưa lớn #TPHCM #ngập úng #dông mạnh #thời tiết

