Quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về báo chí, truyền thông

TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 21 về Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Xây dựng chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, truyền thông

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, cần khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, truyền thông trong bối cảnh hiện nay; triển khai hiệu quả quan điểm báo chí cách mạng là bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp cách mạng, giữ vai trò tiên phong, xung kích, trụ cột trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc nhất quán quan điểm Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đối với báo chí, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hệ thống chính trị có trách nhiệm tạo điều kiện để báo chí truyền thông phát triển. Nhấn mạnh việc đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông theo hướng xây dựng và kiến tạo môi trường thuận lợi để báo chí phát huy bản chất cách mạng, thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh.

Theo hướng dẫn, cần khẳng định chuyển đổi số là giải pháp chiến lược; đổi mới tư duy, phương thức chỉ đạo, quản lý là yếu tố then chốt; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố quan trọng; xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, cơ chế đột phá khuyến khích đổi mới sáng tạo, đầu tư trọng điểm vào công nghệ và tài chính để thúc đẩy báo chí, truyền thông phát triển, từ đó có năng lực làm chủ mặt trận thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 05:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện quy định của Đảng và pháp luật về báo chí, truyền thông, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy báo chí, truyền thông phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Xây dựng chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, truyền thông theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại phù hợp với mô hình tổ chức trong hệ thống chính trị.

Xây dựng cơ chế khuyến khích sáng tạo và phân phối nội dung thông qua áp dụng công nghệ mới.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan báo chí.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý sai phạm các cơ quan báo chí.

Xây dựng hệ thống hạ tầng quản lý hiệu quả các nền tảng xuyên biên giới, bảo đảm chủ quyền trên không gian mạng.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.

Tiếp tục đổi mới nâng cao hoạt động của các cơ quan báo chí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thông tin; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong hoạt động báo chí.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh, đúng quy định.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy

Hướng dẫn cũng nêu các nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp triển khai bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chỉ thị số 05 bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả cụ thể; chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước đối với báo chí, truyền thông trong nước, các nền tảng truyền thông, mạng xã hội xuyên biên giới.

Đáng chú ý, hướng dẫn nêu rõ, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, phù hợp với mô hình tổ chức trong hệ thống chính trị, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền.